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9 листопада • оновлено в 16:11
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"Росія – наш брат!" Українці оскандалились опитуванням про війну

8.2т Читати матеріал російською

Українська блогер Марія Мадзігон провела опитування на Майдані Незалежності про ставлення молодих людей до війни на Донбасі, Росії, політиці Зеленського і приналежність Криму. Відповіді молоді викликали гнів у мережі.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці в Facebook шоумен Дмитро Чекалкін, зазначивши, що "з такими амебами, нам і ворогів не потрібно" (щоб подивитися відео доскролльте докінця).

"Ці люди живуть поруч з нами. Який кошмар! Це і є ви, 73%, яким тільки і треба задовольнити свої інстинкти. Сором. З такими амебами нам і ворогів не потрібно. Їх не цікавить не тільки політика, їх несе течія і їм пофіг куди вона пливе. Чи не дивно, що знищують пам'ятники воїнів АТО, це і є та сама - внутрішня біомаса", - написав Чекалкін.

"Росія – наш брат!" Українці оскандалились опитуванням про війну

Скріншот

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Так, Мадзігон задавала питання про військові дії і Росію. Вона питала: "У нас на Сході військові дії, як ви до цього ставитеся? І хто для вас Росія?"

"Негативно, звичайно. Росія – це, взагалі, наш брат. Я вважаю, що наші країни повинні дружити. Немає такого, як війна між нами. Я проти цього", – відповіла дівчина з Ковеля, додавши, що втомилася від війни.

"Чий Крим взагалі?", – задала питання Мадзігон.

"Я навіть не скажу. Це повинні вирішувати ті, хто там живе, як їм ближче", – сказала вона.

"Я спілкувалася з родичами і близькими людьми Небесної сотні. Цікаво, як би вони відреагували, якби почули, що Крим, типу, російський, і взагалі, "ми тут втомилися в Ковелі від війни". Взагалі здивована, не думала, що Ковель втомився від війни", – заявила блогер.

Інша дівчина на питання про відведення військ на Донбасі заявила, що це нібито не капітуляція, просто в української армії немає можливості чинити опір, немає коштів, а від війни немає ніякої користі.

У цілому, респонденти заявляли, що політикою не цікавляться, про дії Зеленського мало що знають і ставляться до них нейтрально.

Як писав OBOZREVATEL, один з вантажоперевізників Києва оскандалився рекламними флаєрами, на яких надрукував карту України без тимчасово окупованого Криму.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна Київ
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Хорошая, а главное разумная у нас молодежь. Есть шанс что со временем поймут, что главные враги Украины на западе страны, а не на востоке
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2
Петров Александр
Петров Александр
Кацaп Кацaпыч, как, я с тобой согласен. Ха-ха. Я то же считаю, что такую гниду, как ты, только вешать. На боижайшей осине. Ха-ха
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1
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Odessa Dmitri, у тебя молодежь? Животное, в твоём хлеву только скот. Вот как ты.
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1
5
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
б@ндеровцы негодуют: 5 лет фашисткой пропаганды и промывания мозгов и всё безрезультатно. Большинство киевлян и украинцев благоразумные и трезвомыслящие люди.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Народ то думает правильно, вражду подогревают только обоз и иже с ними
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