"Росія – наш брат!" Українці оскандалились опитуванням про війну

Українська блогер Марія Мадзігон провела опитування на Майдані Незалежності про ставлення молодих людей до війни на Донбасі, Росії, політиці Зеленського і приналежність Криму. Відповіді молоді викликали гнів у мережі.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці в Facebook шоумен Дмитро Чекалкін, зазначивши, що "з такими амебами, нам і ворогів не потрібно" (щоб подивитися відео доскролльте докінця).

"Ці люди живуть поруч з нами. Який кошмар! Це і є ви, 73%, яким тільки і треба задовольнити свої інстинкти. Сором. З такими амебами нам і ворогів не потрібно. Їх не цікавить не тільки політика, їх несе течія і їм пофіг куди вона пливе. Чи не дивно, що знищують пам'ятники воїнів АТО, це і є та сама - внутрішня біомаса", - написав Чекалкін.

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Так, Мадзігон задавала питання про військові дії і Росію. Вона питала: "У нас на Сході військові дії, як ви до цього ставитеся? І хто для вас Росія?"

"Негативно, звичайно. Росія – це, взагалі, наш брат. Я вважаю, що наші країни повинні дружити. Немає такого, як війна між нами. Я проти цього", – відповіла дівчина з Ковеля, додавши, що втомилася від війни.

"Чий Крим взагалі?", – задала питання Мадзігон.

"Я навіть не скажу. Це повинні вирішувати ті, хто там живе, як їм ближче", – сказала вона.

"Я спілкувалася з родичами і близькими людьми Небесної сотні. Цікаво, як би вони відреагували, якби почули, що Крим, типу, російський, і взагалі, "ми тут втомилися в Ковелі від війни". Взагалі здивована, не думала, що Ковель втомився від війни", – заявила блогер.

Інша дівчина на питання про відведення військ на Донбасі заявила, що це нібито не капітуляція, просто в української армії немає можливості чинити опір, немає коштів, а від війни немає ніякої користі.

У цілому, респонденти заявляли, що політикою не цікавляться, про дії Зеленського мало що знають і ставляться до них нейтрально.

Як писав OBOZREVATEL, один з вантажоперевізників Києва оскандалився рекламними флаєрами, на яких надрукував карту України без тимчасово окупованого Криму.

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