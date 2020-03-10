Росія наростила позиції вздовж лінії зіткнення на Донбасі – розвідка

Російські окупанти наростили інженерне обладнання бойових позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.
Про це сказано у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил. У відомстві зазначили, що разом із тим, проводяться роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у т.ч. РСЗВ.
Вони, за данними розвідки, готові до негайного застосування та перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях, менших за визначені Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння.
informator.news
Водночас, російські пропагандисти активізували розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня, під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.
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