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10 березня • оновлено в 18:22
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Росія наростила позиції вздовж лінії зіткнення на Донбасі – розвідка

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Російські окупанти наростили інженерне обладнання бойових позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Про це сказано у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил. У відомстві зазначили, що разом із тим, проводяться роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у т.ч. РСЗВ.

Вони, за данними розвідки, готові до негайного застосування та перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на відстанях, менших за визначені Мінськими домовленостями про відведення важкого озброєння.

Росія наростила позиції вздовж лінії зіткнення на Донбасі – розвідка

informator.news

Водночас, російські пропагандисти активізували розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня, під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії, поранивши кількох українських захисників. Один воїн ЗСУ загинув.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"Россия нарастила позиции" это на каком языке?
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кремль москва
кремль москва
что хотят то и делают на своей территории.
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