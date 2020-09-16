Росія намагалася блокувати переговори по Донбасу, – учасник ТКГ

Російські представники в складі Тристоронньої контактної групи 15 вересня знову намагалися блокувати переговори робочої групи Мінського переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це OBOZREVATEL розповів один з представників ТКГ, куди входить Україна, Росія та ОБСЄ. За його словами, останні три місяці з боку Росії часто блокуються переговори, в цілому їх порядок денний не змінюється.

"Уже три місяці одне і теж. Порядку денного переговорів, як такого, немає. Обговорюємо все теж саме. Вчора (15 вересня. – ред) вони знову блокували переговори. Думаю, сьогодні нічого не зміниться", – припустив він.

Нагадаємо, що на минулій зустрічі ТКГ, яка пройшла 2 вересня в режимі відеоконференції, сторони домовилися про:

повний і всеосяжний режим припинення вогню, всі погодилися з необхідністю продовження дотримання режиму "тиші";

протимінну діяльність та координати 19 пріоритетних ділянок розмінування;

чотири чергові ділянки розведення сил і засобів;

завершення процесу обміну списками для взаємного звільнення утримуваних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом з представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми, Донецька область.

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