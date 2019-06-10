Росія нахабно звинуватила Україну: Кремль звернувся до Зеленського

У Росії звинуватили Україну в зриві домовленостей із розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" на окупованому Донбасі, узгоджених на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Здійснення розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській, намічене на 10 червня, знову було зірвано Україною через зафіксований СММ ОБСЄ "підрив" у зоні безпеки. Те, що до недавнього часу ОБСЄ понад 50 разів фіксувала дотримання необхідного для відводу військ 7-денного режиму тиші, нікого в Україні не хвилювало", – йдеться в заяві.

Уніан

"На превеликий жаль, доводиться констатувати, що заклик глави української делегації в Контактній групі Леоніда Кучми, який підтримав 5 червня початок розведення в Станиці Луганській, так і залишився лише благим побажанням", – додали російські дипломати.

У Росії також звинуватили Київ у небажанні виконувати власні зобов'язання за Мінськими домовленостями і звернулися до президента Володимира Зеленського.

"Сподіваємося, що нова київська влада, яка декларує настроєність на якнайшвидше припинення війни на Південному Сході, знайде в собі сили зробити реальні кроки до встановлення миру на Донбасі", – висловилися в МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.

При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

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