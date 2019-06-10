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Росія нахабно звинуватила Україну: Кремль звернувся до Зеленського

16.5тЧитати матеріал російською

У Росії звинуватили Україну в зриві домовленостей із розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська" на окупованому Донбасі, узгоджених на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Відповідна заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Здійснення розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській, намічене на 10 червня, знову було зірвано Україною через зафіксований СММ ОБСЄ "підрив" у зоні безпеки. Те, що до недавнього часу ОБСЄ понад 50 разів фіксувала дотримання необхідного для відводу військ 7-денного режиму тиші, нікого в Україні не хвилювало", – йдеться в заяві.

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Росія нахабно звинуватила Україну: Кремль звернувся до Зеленського

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"На превеликий жаль, доводиться констатувати, що заклик глави української делегації в Контактній групі Леоніда Кучми, який підтримав 5 червня початок розведення в Станиці Луганській, так і залишився лише благим побажанням", – додали російські дипломати.

У Росії також звинуватили Київ у небажанні виконувати власні зобов'язання за Мінськими домовленостями і звернулися до президента Володимира Зеленського.

"Сподіваємося, що нова київська влада, яка декларує настроєність на якнайшвидше припинення війни на Південному Сході, знайде в собі сили зробити реальні кроки до встановлення миру на Донбасі", – висловилися в МЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїНовини ДонбасуДонбас
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Golan Sim
Golan Sim
Так называемая "третья сила" - нацистские "добробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных республиканцев и ВСУ с целью продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИБЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мерзостная подлость со стороны ба.ндерлогов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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Н Олег
Н Олег
пока у линии разделения стоят вооружённые артиллерией и системами залпового огня добробанды азова и айдара, выполнение пункта №1 Минских соглашений будет неизменно срываться ... так шо думайте, мешканцы, думайте -- это ваша проблема -- как покончить с б@ндерами...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну вот опять,нагло обвинила Россия,ну вы же не хотите Минские соглашения сблюдать, это же правда,ваша влада с Порохом во главе прямо говорили .что они краине не выгодны,пацреоты тем более ганьбу кричат,это реальность рагулики.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Gordon Yury, Рагулятина ты тупорылая,я бы тебе ответил ,где че находится,но ваши ""демократические""обозовцы все равно комент затрут.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Бабаев Бабай, инородец замызганый - ты хоть знаешь, где Минск находится?
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