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13 червня • оновлено в 19:43
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Росія може прорвати водну блокаду Криму? Публіцистка пояснила ризики для Путіна

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Президент Росії Володимир Путін може спробувати військовим шляхом повернути воду в Крим з території України, але тоді нарветься на нові санкції і кривавий опір.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська публіцистка Лариса Волошина. За її словами, ще одна окупація обернеться для Кремля величезними збитками.

"Путін може спробувати напасти, але ситуація в Росії змінилася: економіка страждає від збитків, високої ціну на нафту і великих золотовалютних запасів у них більше немає. Піти на ще одну окупацію – це нарватися на санкції і опір. Україна інша, без масштабного кровопролиття цей наступ не обійдеться", – запевнила Волошина.

Російська агресія

Російська агресія

hyser.com.ua

За її словами, до того ж Кремль намагається зняти західні санкції під приводом пандемії коронавірусу і повернутися в клуб світових держав G7. Нова агресія щодо України зіпсує всі плани.

"Росія просто лякає. Але в той же час вона буде вести диверсійну війну проти України, інформаційну та дипломатичну, змушуючи під різними приводами відновити подачу води до Криму. Одна з ідей, щоб воду подавала не Україна, як держава, а якась комеційна українська структура. Це нова небезпека", – нагадала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим переживає одну з наймасштабніших засух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилося до критичного рівня.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт блокада Криму Російська воєнна загроза
Особи
Володимир Путін Андрій Ілларіонов
Теги
Новини Росії Крим Новини Криму Крим без води
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