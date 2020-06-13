Росія може прорвати водну блокаду Криму? Публіцистка пояснила ризики для Путіна

Президент Росії Володимир Путін може спробувати військовим шляхом повернути воду в Крим з території України, але тоді нарветься на нові санкції і кривавий опір.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська публіцистка Лариса Волошина. За її словами, ще одна окупація обернеться для Кремля величезними збитками.

"Путін може спробувати напасти, але ситуація в Росії змінилася: економіка страждає від збитків, високої ціну на нафту і великих золотовалютних запасів у них більше немає. Піти на ще одну окупацію – це нарватися на санкції і опір. Україна інша, без масштабного кровопролиття цей наступ не обійдеться", – запевнила Волошина.

Російська агресія hyser.com.ua

За її словами, до того ж Кремль намагається зняти західні санкції під приводом пандемії коронавірусу і повернутися в клуб світових держав G7. Нова агресія щодо України зіпсує всі плани.

"Росія просто лякає. Але в той же час вона буде вести диверсійну війну проти України, інформаційну та дипломатичну, змушуючи під різними приводами відновити подачу води до Криму. Одна з ідей, щоб воду подавала не Україна, як держава, а якась комеційна українська структура. Це нова небезпека", – нагадала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим переживає одну з наймасштабніших засух за останні 150 років, а наповнення водосховищ за час російської окупації зменшилося до критичного рівня.

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