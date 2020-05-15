Росія може піти на поступки щодо Донбасу: Белковський назвав головну умову

Росія буде готова прискорено сприяти реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей до складу України, пом'якшивши вимоги, що стосуються безпосередньо до цих районів, оскільки зацікавлена в якнайшвидшому знятті або пом'якшенні європейських санкцій.

Про це в блозі для OBOZREVATEL написав російський політолог Станіслав Бєлковський. Він уточнив, що це не є офіційною позицією Росії та обговорюється на неофіційному рівні, зокрема в рамках поїздок таких представників Кремля, як Дмитро Козак.

"Так чи інак доведеться говорити про якусь нову редакцію Мінських угод-3, концептуальний формат яких поки не визначений. Потрібен новий раунд переговорів і нова редакція Мінських угод. Згідно з цьогорічними домовленостями, цей конфлікт ніколи не буде врегульовано, він перетворюється на заморожений на десятиліття вперед. Росія може йти на поступки саме в створенні нової редакції угоди, зокрема в частині передання кордону. Але Кремль однаково домагатиметься того, щоб санкції знімалися в пріоритетному порядку. Приводом може стати пандемія", – зазначив політолог.

Водночас, за словами Бєлковського, Захід не висловлює готовності до зняття санкцій проти Росії.

"Внутрішньополітичні позиції основних західних лідерів, які взаємодіють з Росією, зміцнилися. Насамперед це стосується Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Вони, з точки зору своїх виборців, проявили себе як ефективні борці з пандемією. Зараз вплутуватися в сумнівну угоду з Росією їм не з руки. Водночас такої нагоди, як пандемія, у Кремля більше може не бути, навіть якщо настане друга хвиля. У політичному сенсі питання пандемії стоїть саме зараз. Тому Росія намагається використовувати всі поточні моменти, щоб домогтися свого. У що це виллється – поки неясно, але особливого оптимізму тут немає", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст, колишній радник президента РФ, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив, що те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче позбутися від окупованого українського Донбасу, – міф.

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