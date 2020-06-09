Росія може напасти на Україну через посуху в Криму – ескперт

Росія може почати військове вторгнення на материкову Україну з окупованого Криму через посуху на півострові.

Про це для "Крим.Реаліі" розповів експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд. За його словами, анексуваний Крим довго не протримається в умовах зміни клімату.

На його думку, населенню в окупації не вистачатиме води і тоді Росія може навіть почати війну за Північно-Кримський канал.

Засуха в Криму

"Питання таким чином стає все більш гострим. Я боюся, що в якийсь момент комусь в Кремлі може здатися, що ось потрібно вирішити це питання. Раз ми не можемо, або не хочемо це вирішити технологічним шляхом, то явний вихід – завоювання Північно-Кримського каналу до Дніпра. Це означало б велику війну", – розповів Умланд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розповіли, що в Криму висихають водосховища. Так, Сімферопольське заповнене всього на 25%, а всього нестача води на півострові становить майже 10 млн кубометрів.

Також американські аналітики з центру The Jamestown Foundation вважають, що в умовах гострої нестачі прісної води в Криму Росія може спробувати прорвати водну блокаду півострова, а пандемія коронавируса, коли кожна країна зараз зайнята боротьбою з інфекцією, – хороша можливість для президента РФ Володимира Путіна.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також заявив, що Путін може готувати нові військові дії проти України під приводом браку води в Криму.

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