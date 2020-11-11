Росія компенсує родині з Донбасу 70 тисяч євро за вимушене переселення

"Сила права" здобула чергову перемогу над державою-агресором в інтересах родини вимушених переселенців з Донбасу. 23 жовтня 2020 року Приморський районний суд Одеси виніс рішення за позовом в інтересах переселенців з Горлівки – Ольги Абдуллаєвої та її малолітнього сина.

Так, держава-агресор зобов'язана виплатити позивачам понад 2 мільйони гривень компенсації шкоди, заподіяної російською збройною агресією проти України і окупацією РФ частини території Донецької області України.

Суддя у справі її Честь Лариса Чернявська постановила стягнути з Російської Федерації на користь позивачки майнову шкоду в розмірі 116,5 тис. грн і моральну шкоду в розмірі 1,015 млн грн. Таку ж суму моральної шкоди вирішено стягнути на користь малолітнього сина Ольги.

У серпні 2014-го через російську агресію Ольга з сином були змушені залишити окуповану частину території Донецької області та переїхати з Горлівки спочатку до Києва, а пізніше до Одеси.

"На превеликий жаль, на сьомому році війни подачею позовів проти РФ досі ніхто крім нас не займається, – зазначив глава руху "Сила права" Андрій Сенченко. – Люди, які втратили в Криму і на Донбасі те, що створювали протягом всього життя, не мають жодної підтримки. Але ж постраждали не лише 2 мільйони людей, які отримали поранення і каліцтва, втратили членів родини, були позбавлені роботи, житла, іншого майна, пройшли через полон, катування, досі є бранцями. Постраждали всі українці, що з 2014 року живуть в стані неоголошеної війни і несуть колосальні матеріальні та моральні втрати. Сьогодні потрібна серйозна системна, в масштабах всієї країни, робота з підготовки претензій в інтересах держави, бізнесу і громадян".

За шість років роботи "Сили права" на користь постраждалих отримано і набуло чинності понад 1000 судових рішень, заарештовані перші російські фінансові активи на суму 3,5 мільярди доларів США, які будуть використані на виплати компенсації моральної і матеріальної шкоди громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.