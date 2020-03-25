Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Фото документів

Росія після закриття авіасполучення з багатьма іншими країнами через поширення коронавірусу COVID-19 кинула за кордоном жителів "ЛДНР".

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Про це йдеться на сайті українського блогера з Донецька під назвою "Ф*шик Донецький". Автор тексту зазначив, що вже відомо про те, що люди залишилися покинутими у Туреччині, ОАЕ та Таїланді (щоб подивитися фото документів, доскрольте до кінця сторінки).

"Як ми вже неодноразово писали, т.зв. "громадяни" "ДНР" і "ЛНР" є для Росії геополітичним інструментом у забезпеченні імперських амбіцій Кремля щодо України, яких можна і потрібно використовувати, а, коли стануть не потрібними, кинути", – йдеться на сайті.

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Ілюстрація

"Але Росія багатьох з таких "громадян" вже зараз кинула і ставиться до них навіть не як до другосортних, а як до розхідного матеріалу, ймовірніше навіть, браку. Яскравим є приклад з т.зв."громадянами" "ЛДНР" після закриття Росією авіасполучення з іншими країнами через коронавірус", – додав автор тексту.

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

За його словами, незважаючи на наявність "напівпаспортів "ЛДНР", ці люди їздили за кордон з українськими закордонними паспортами, купуючи путівки у турфірмах РФ і вилітаючи з російських аеропортів. На сайті відзначили, що справа нібито в тому, що вони бояться залишати домівки через Україну, тому що більшість з них або їхніх родичів – чиновники окупаційної адміністрації або представники т.зв. "спецслужб "ЛДНР".

"Так ось, всіх цих т.зв."громадян" "ЛДНР" з українськими паспортами російські авіакомпанії або відмовилися брати на борт вже при наявності квитків, або відмовили у продажу квитків на зворотну дорогу в Росію. Тому що у росіян була вказівка останніми літаками евакуювати тільки громадян РФ", – йдеться на сайті.

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Таким чином, за словами автора матеріалу, жителям окупованих територій сказали: "Ви ж тут за українськими, а не російськими паспортами, тому вибачте".

"Щоравда, їм пообіцяли в російських консульствах, що якщо МНС Росії евакуює громадян РФ, які залишилися, після остаточного закриття повітряного простору, то, ймовірно, і їх евакуюють... Якщо буде місце", – відзначив автор.

Він додав, що в українські дипломатичні представництва ці люди не звернулися.

РоРосія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Росія кинула жителів "ЛДНР" за кордоном через коронавірус. Документ Ф*шик Донецький

Як повідомляв OBOZREVATEL, командування російських окупаційних військ під приводом протидії пандемії коронавірусу раптово скасувало ротацію на Донбасі та залишило найманців в ОРДЛО, що викликало хвилю дезертирства.

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