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''Росія? До побачення!'' Українки поставили на місце російського пропагандиста у США

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Дві літні жінки-українки красиво приструнили російського журналіста у США, який ставив їм провокаційні історичні запитання із прокремлівським акцентом.

Так, вони нагадали пропагандисту, як Росія вкрала в України помісну церкву, а також порадили згадати, що країни-агресора взагалі не існувало, коли Київська Русь була однією із найсильніших держав. Відео розмови опубліковане на Youtube-каналі "Антиватнік" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Українки в США

Українки в США

Скріншот відео

Усе почалося із того, що росіянин підійшов до жінок і запитав, звідки вони, оскільки нібито почув їхній слов'янський акцент. Він одразу заявив, що приїхав із Росії, на що співрозмовниці відреагували вороже.

"Ми не з Росії, ми українці. А ви Росія? А, ну то до побачення", — жорстко відповіла одна із жінок. Росіянин знітився від такої категоричної відповіді й запитав у неї, чому вона така непривітна. "Тому що ви нас атакуєте, не даєте нам жити спокійно, говорите, що то все ваше", — обурилася українка.

Українка, яка поставила на місце росіянина

Українка, яка поставила на місце росіянина

Скріншот відео

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Зі свого боку, росіянин заявив, що так стверджують у нібито брехливих українських новинах і порадив опонентці дивитися російське телебачення.

У цей момент до розмови приєдналася друга жінка, яка також одразу дала пропагандисту відсіч.

"Я не розумію російською, тому що я ніколи російською не говорила. Я американка, американка українського походження, українка", — відрізала вона.

Українка, яка поставила на місце росіянина

Українка, яка поставила на місце росіянина

Скріншот відео

Її подруга також підкреслила, що є українкою, і запитала росіянина, чи живе він у США і чи відчуває різницю між ними і своєю рідною країною.

Однак журналіст заявив, що приїхав як турист і перейшов до спроби чергової провокації. "Зараз така ситуація, коли між Росією і Україною церковний розкол відбувається. Ви за те, щоб автокефалія була?" — звернувся він до нових знайомих.

Одна із жінок відповіла йому, що Україна мала свій патріархат ще у 1680 році, проте Росія привласнила його собі, а тепер не хоче повертати.

"А я думав, ми разом Київська Русь", — нахабно відповів їй росіянин, чим ще більше розлютив українок.

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"Яка Київська Русь? Є Україна і Володимир Великий. Москви ще не було, як був Володимир Великий. Там була маленька дірочка, де Москва тепер стоїть", — зупинили його випади жінки.

Наостанок росіянин поставив українкам запитання, яке лише викликало у них подив. "Добре, можна запитати: а що прадавніше — Україна чи Росія?" — звернувся він до жінок. Вони, переглянувшись, в один голос відповіли йому, що, безумовно, Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропагандаНезалежність УПЦ
Місце
Україна
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Степчин олег
Степчин олег
РОССИЯ? Вы кто такие? Мы вас не знаем! Идите на ..й!
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Приходько Егор
Приходько Егор
две старческие маразматички с промытыми мозгами укросми.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Какие то украинки совершенно ни свидомые
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