Росія висунула Україні нахабну вимогу після обміну полоненими

У Росії зажадали, щоб після обміну полоненими з "Л/ДНР", який відбувся 29 грудня, Україна закріпила в Конституції особливий статус Донбасу.

Із відповідною заявою виступив представник Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов, передає ТАСС.

"Це крок до подальшої реалізації всього комплексу гуманітарних і політичних заходів, які зафіксовані в Мінських домовленостях. Сподіваємося, що тепер Київ зможе перейти до реалізації своїх політичних зобов'язань за погодженням в контактній групі всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу, в тому числі із закріплення даного статусу в Конституції", – висловився він.

Росія висунула Україні вимогу після обміну

Крім того, Гризлов підкреслив, що Київ взяв на себе зобов'язання не переслідувати звільнених осіб.

"У рамках цієї угоди сторони зобов'язалися завершити процедури помилування і не відновлювати переслідування осіб, які будуть звільнені. Київ гарантував "процесуальне очищення" для тих із них, кому ще не винесено вирок суду", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

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