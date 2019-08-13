"Росія готується до війни": у Зеленського зробили тривожну заяву

У разі, якщо Росія розгорне повномасштабну війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин.

"Я переконаний на сто відсотків, що перший етап – це проведення повномасштабної повітряної операції. Там бере участь не тільки авіація. Там беруть участь і ракетні війська, і артилерія, засоби радіоелектронної боротьби. Вони від цього не відмовилися. Ми до цього повинні готуватися і говорити про це абсолютно відкрито", – поділився Апаршин.

Апаршин зробив заяву про війну з Росією

Відзначається, що наступним етапом може стати сухопутна операція, щоб взяти під контроль конкретні території. За інформацією військових, в 2018 році Росія зосередила на україно-російському кордоні, а також на окупованих територіях понад вісімдесят тисяч військовослужбовців.

"Вони сьогодні відмовляються від бригадної системи управління і переходять на дивізійну систему. Вони відмовилися від оперативних командувань і перейшли на військові округи знову. В них створені два оперативно-стратегічних напрямки. Все це говорить про те, що це угруповання військ готується до війни", – попередив Апаршин.

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Апаршин заявив, що збройний конфлікт із Росією є ймовірним, тому Україна і її армія повинні готуватися до можливої агресії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!