Росія готує війська? ОБСЕ не пропустили на окуповану територію Донбасу

Російські найманці не пропустили представників місії ОБСЄ на окуповану РФ територію Донбасу, що може означати намагання з боку терористів приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook, додавши, що з початку грудня 2019 року моніторингову місію не пропускали на окуповані території понад 60 разів.

Місія ОБСЄ "Апостроф"

"У щоденному звіті від 7 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Нова Мар’ївка", – сказано у повідомленні.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати за мету приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ", – додали в ООС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, команда СММ ОБСЄ звинуватила українських військовослужбовців у порушеннях Мінських угод на Донбасі.

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