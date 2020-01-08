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8 січня • оновлено в 16:37
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/ Суспільство

Росія готує війська? ОБСЕ не пропустили на окуповану територію Донбасу

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Російські найманці не пропустили представників місії ОБСЄ на окуповану РФ територію Донбасу, що може означати намагання з боку терористів приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ.

Про це повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook, додавши, що з початку грудня 2019 року моніторингову місію не пропускали на окуповані території понад 60 разів.

Місія ОБСЄ

Місія ОБСЄ

"Апостроф"

"У щоденному звіті від 7 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Нова Мар’ївка", – сказано у повідомленні.

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"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати за мету приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ", – додали в ООС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, команда СММ ОБСЄ звинуватила українських військовослужбовців у порушеннях Мінських угод на Донбасі.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО ДНР ОБСЄ
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс,давай лучше про обход украины,там смешнее..
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
БоХ - в помощь !, на наши подачки ????или вы им блокаду устроили как фaшиcты в Ленинграде ????
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Oleg Oleg, на Донбассе люди выживают на ваши подачки, а вам всё смешно. Принцип рыть другим ямы у вас видимо врождённый ? Но вы забыли: нехай ка-цап запам*ятає, вiн не сховається нiде, хто яму iншому копає, той сам в ту яму попаде !
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
ой
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