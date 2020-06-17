Росія – поганий приклад для України в боротьбі з COVID-19, Путіну прийде кінець – Кравчук

У ситуації суттєвого зростання інфікованих коронавірусом після ослаблення карантину в Україні провина лежить не на уряді, а виключно на громадянах. Оскільки COVID-19 не подоланий, не можна нехтувати правилами безпеки.

Росія і Білорусь показують негативний приклад, як не варто вчиняти владі під час епідемії. На глав обох країн чекає звільнення з посади, але за різних обставин і в різні терміни. Про це та інше в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL розповів перший президент України Леонід Кравчук.

– Після запровадження чергового етапу послаблення карантину в Україні різко зросла кількість нових захворювань на коронавірус. Ми розуміємо, що це була вимушена міра, оскільки економіка має дихати, жити. Спостерігаючи за тим, що зараз відбувається, як ви думаєте, що уряд робить не так?

– Одне іншому не заважає.

Так, не можна сидіти на карантині рік, півтора, два. Все зупиниться, і тоді почнеться ще одна хвороба, навіть ще страшніша – голод і голодні бунти. Люди просто не матимуть грошей, за що купувати, як утримувати себе і родини. Економіка повинна працювати.

Але це зовсім не означає, що при відкритті сполучення – автобусного, трамвайного, тролейбусного і таке інше – люди одержали право знімати маски і рукавички.

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Я буваю в Києві, навіть заходжу в магазини, дивлюся. Якщо на початку карантину, у березні місяці, люди злякалися і сиділи, як мишки, то зараз вони вже просто забули, що коронавірус іще є, він іще не подоланий, немає ні ліків, ні вакцини – нічого немає.

Саме в цей час і на роботі, і в транспорті, і в місцях відпочинку люди мають поводитися цивілізовано, розумно, відповідально – не знімати масок і рукавичок.

Люди забули, що коронавірус іще є

– Отже, тут немає жодної провини уряду?

– Абсолютно. Навпаки, хочу сказати, що й уряд, і президент завдяки послідовній позиції не допустили в Україні таких масштабів захворювань на коронавірус, як, скажімо, в сусідній Білорусі. І це тільки те, що ми знаємо. У них же населення в чотири рази менше, ніж у нас. А масштаби такі, що важко собі уявити.

– А візьміть Росію.

– І Росія. Це тоталітарні держави. Яку інформацію вони дають, хто має їй довіряти, які демократичні інститути і сили можуть це подати? Я не знаю. Але навіть та інформація, яку ми маємо, дуже важка для цих країн. І тим не менше, вони готуються до параду.

Це дурний приклад для України. Люди ж не всі знають таких цифр. От, мовляв, вони в Росії, Білорусі, а ми тут боїмося.

Ми не боїмося. Ми просто хочемо, щоб почули.

Подивіться – захворіла дружина президента Олена Зеленська. Мені імпонує її поведінка. Вона вийшла і сказала: люди, вірус поряд, не треба думати, що ми його подолали. Ще немає таких фактів і можливості.

Не думаю, що дружина президента була не захищена. Вона сама говорить: носила маску, мила руки тощо. Але захворіла? Захворіла. Депутати хворіють? Хворіють. Значить, коронавірус живе, і в будь-який момент може бути сплеск, вибух.

Тому треба бути розумними, знати ситуацію і разом із підприємствами, з владою – місцевою, міською, районною – діяти відповідно.

Сьогодні є один-єдиний шлях: соціальна дистанція і забезпечення власного карантину.

Леонід Кравчук

– Ми вже згадали про Росію. Як ви знаєте, рейтинг президента РФ Володимира Путіна стрімко падає, на ситуацію накладається епідемія коронавірусу, "Північний потік-2" і решта. Чи допускаєте ви, що всі ці фактори можуть призвести до усунення від влади?

– Якщо така ситуація в Росії продовжуватиметься, Путін обов’язково буде усунутий від влади – чи сам піде, чи не переоберуть. Але я не думаю, що це буде скоро.

Тому що російський виборець поки що оглушений кремлівською пропагандою. І головне для росіянина, як було віки, так і зараз, – "была бы страна родная, и нету других забот". Це буде працювати на Путіна.

Подивіться, яка хвиля протестів почалася в Білорусі. Реальна. Такого не було ніколи. Виходить, що люди починають тверезіти.

Не може бути будь-кого, з будь-якими намірами на чолі держави вічно. Усьому приходить кінець. Тому прийде кінець і там – як і нашим президентам, які думали, що вже вхопили Бога за бороду.

– Кому раніше прийде політичний кінець – Лукашенку чи Путіну?

– У Лукашенка вибори вже у серпні. Тому я думаю, що скоріше Лукашенку.

Володимир Путін

– Він може програти на цих виборах?

– Може, якщо й не програє, то перемога буде дуже невеликою, і після будуть такі народні поштовхи… За який рахунок жив Лукашенко? Телятко смоктало дві корови – свою і російську. А тепер російська перестала давати молоко, тому що у них свої проблеми.

А якщо цього не буде, Білорусь одразу відчує, – і на економіці, і в усьому. Тому треба мати це на увазі.

Світ глобальний. І там, де утворюються дірки, вони розширюються, де тонко, там і рветься.