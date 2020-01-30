Росія допоможе? Терористи "Л/ДНР" запанікували через коронавірус

Підконтрольні Росії бойовики терористичних "Л/ДНР" на Донбасі зізналися, що в них немає лабораторій, де б можна було визначати, чи не заразився хворий смертельним китайським коронавірусом.
Про це заявив представник так званого "міністерства охорони здоров’я ДНР" Дмитро Клішкан сепаратистському виданню, передає Уніан.
За його словами, у випадку виникнення загрози й необхідності госпіталізації, хворих відправлятимуть до російських лікарень.
Бойовики зізналися, що їм ніде визначати коронавірус
"Є домовленість з колегами з Росії, що у випадку виникнення підозри на новий коронавірус ми будемо клопотати про проведення таких досліджень на базі "Роспотребнадзора", – сказав він.
Водночас додав, що найближча підходяща лабораторія розташована в Ростові-на-Дону.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній командир терористів "ДНР" на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) почав розводити у мережі паніку, стверджуючи, що вони можуть бути розгромлені на Донбасі.
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