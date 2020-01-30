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30 січня • оновлено в 14:49
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/ Суспільство

Росія допоможе? Терористи "Л/ДНР" запанікували через коронавірус

1.2т
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Підконтрольні Росії бойовики терористичних "Л/ДНР" на Донбасі зізналися, що в них немає лабораторій, де б можна було визначати, чи не заразився хворий смертельним китайським коронавірусом.

Про це заявив представник так званого "міністерства охорони здоров’я ДНР" Дмитро Клішкан сепаратистському виданню, передає Уніан.

За його словами, у випадку виникнення загрози й необхідності госпіталізації, хворих відправлятимуть до російських лікарень.

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Бойовики зізналися, що їм ніде визначати коронавірус

Бойовики зізналися, що їм ніде визначати коронавірус

"Є домовленість з колегами з Росії, що у випадку виникнення підозри на новий коронавірус ми будемо клопотати про проведення таких досліджень на базі "Роспотребнадзора", – сказав він.

Водночас додав, що найближча підходяща лабораторія розташована в Ростові-на-Дону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній командир терористів "ДНР" на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) почав розводити у мережі паніку, стверджуючи, що вони можуть бути розгромлені на Донбасі.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Коронавірус Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А вы то сами рагули знаете куда бежать если че?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
это хорошо может все суки сдохнете
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
ОБОСРАТЕЛь , в чём паника,
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