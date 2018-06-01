Росія депортує "екс-міністра" ДНР ": у СБУ сказали, що з нею буде

У Службі безпеки України немає відкритих кримінальних проваджень проти екс-"міністра" культури "ДНР" Наталії Вороніної, яку суд російського Адлера вирішив депортувати з Росії в Україну.

"Станом на дату запиту у кримінальних виробництвах, які розслідуються слідчими органами безпеки, повідомлення про підозру зазначеної особи не здійснювалося", - відповіли на запит OBOZREVATEL в СБУ.

При цьому у відомстві додали, що "в разі наявності інформації, яка служила підставою для затримання даної громадянки, СБУ вживатимуться заходи відповідного реагування".

Таким чином в СБУ спростували заяви колишнього "глави парламенту" Новоросії ", екс-нардепа, який втік до Росії, Олега Царьова, який сказав, що Вороніну обов'язково затримає українське відомство.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , 22 травня 2018 районний суд російського Адлера прийняв рішення про депортацію до України колишнього "міністра культури" терористичної "ДНР" Наталії Вороніної та заборонив їй в'їзд в Росію на п'ять років, через прострочену міграційну карту іноземного громадянина.