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/Суспільство

Росія атакувала Україну в ООН: що відомо

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Міжнародний суд ООН повинен відхилити звинувачення України в порушенні Москвою двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію расової дискримінації.

Про це повідомляється на сайті МЗС Росії де стверджується, що у міжнародного суду нібито немає юрисдикції для розгляду зазначених звинувачень.

"Російська позиція полягає в тому, що Україна зловживає міжнародними інструментами боротьби з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією для досягнення власних політичних цілей. Звернення до Міжнародного суду – не що інше, як чергова спроба Києва відвернути увагу міжнародного співтовариства від власних порушень прав людини і перекласти відповідальність на Росію", – сказано в повідомленні.

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Більш того, в російської дипломатичному відомстві вважають, що називаючи жителів ОРДЛО терористами, Україна суперечить Мінським угодами і не сприяють досягненню миру на південному сході України.

Міжнародний суд ООН

Міжнародний суд ООН

LB.ua

МЗС РФ вважає, що всі надані Києвом докази по расовій дискримінації в Криму не відповідають дійсності. Також в РФ вважають, що Україна повністю проігнорувала необхідність звернення до Комітету з ліквідації расової дискримінації, а також задіяння інших спеціальних процедур вирішення спорів по чинним міжнародним конвенціям.

У зв'язку з цим російська сторона розраховує, що Міжнародний суд ООН з належною увагою поставиться до аргументів про відсутність у нього юрисдикції для розгляду надуманих звинувачень і відхилить їх до розгляду по суті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україна 12 червня подала в Міжнародний Суд ООН в Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ни одна страна мира...даже шпроты не признали ополченцев днр и лнр...террористами
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сидоров Андрей, и даже суд самой сказочной Нарнии отказался признавать Россию страной - агрессором.
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