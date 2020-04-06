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6 квітня • оновлено в 12:06
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Росія атакувала Україну фейками про коронавірус: СБУ викрила ботоферму

1.8т
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Кіберспеціалісти Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу.

Як повідомив пресцентр СБУ, керували ботофермою з Російської Федерації, а обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра.

Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала і управляла обліковими записами в соціальних мережах, які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані. Потужність "ферми" – більше 5 тисич спамерських пошукових роботів.

Росія атакувала Україну фейками про коронавірус: СБУ викрила ботоферму

Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-карти українських операторів зв'язку і proxy-сервери вітчизняного сегмента інтернет.

Росія атакувала Україну фейками про коронавірус: СБУ викрила ботоферму

Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім того, боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, що виникла через пандемію COVID-19.

Росія атакувала Україну фейками про коронавірус: СБУ викрила ботоферму

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві Служба безпеки України викрила групу інтернет-агітаторів, які за гроші країни-агресора Росії поширювали фейки про коронавірус COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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москва2 россия2
москва2 россия2
д.е.б.и.л.ы нэзалэжни , а где кинжалы, визитки путина, георгиевские ленты, красные флаги, .......?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахахаах)))) этот пoHoc рассчитан на тynых kacTpюль )))))
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Livesey David
Livesey David
Очередной авантюрно-приключенческий рассказ от СБУ.
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