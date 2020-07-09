Російську мова в Україну завезли танки, – Ніцой

Тетяна Гайжевська Суспільство 07:00, 9.07.2020

Російськомовність частини населення України не є ситуацією, що історично склалася.

"Нічого історично не складалося. Російська мова була завезена в Україну танками, голодоморами, розстрілами. Російська мова нав’язана Україні кров’ю", – заявила під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV письменниця та мовна активістка Лариса Ніцой.

"Дуже красивою фразою закривають терор і геноцид", – підкреслила вона.

Письменниця назвала українців, що не бажають говорити українською, "ледацюгами". "Ці ледацюги замість того, щоб вивчити українську мову, розповідають нам про "так історично склалося". Вчіть мову. Російська мова хай домінує в Росії, в Україні має домінувати українська мова. Крапка", – резюмувала Ніцой.

Як писав OBOZREVATEL, 7 липня Конституційний суд почав розгляд закону про українську мову на предмет конституційності. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року.

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