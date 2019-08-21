"Російськомовним в'яже рот!" Соколова налякала росіян "ірискою Парубія"

Телеведуча Яніна Соколова яскраво висміяла фейки росіян про вигадані утиски російської мови в Україні.

В образі вченої вона пригрозила застосуванням проти них "іриски з геном Парубія". Кумедну замальовку журналістка презентувала у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою", фрагментом якого поділилася на сторінці проекту у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спільно зараз розробили антиросійськомовну іриску. У звичайну іриску ми додали ген Парубія. Розумієте, вона російськомовним так в'яже рот, що вони російською нічого не можуть вимовити. Навіть споконвічно російське Кабардино-Балкарія", – жартує Соколова.

Яніна Соколова Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова спародіювала безглузді фейки терористів "Л/ДНР" про ЗСУ і заявила, що захисники нібито мають секретну лабораторію з виготовлення унікальної "біологічної зброї" – "синичок Б-52".

Також журналістка яскраво висміяла аналогічний фейк скандального російського політика Володимира Жириновського про українські лабораторії біологічної зброї біля кордонів з РФ. Вона відповіла лідеру ЛДПР, що Україна придумала таку розробку, як "скловатник для великороса".

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