"Російськомовних не розпинають!" Цимбалюк висміяв жахачки рупорів Кремля про Україну

Журналіст Роман Цимбалюк висміяв найбезглуздіші фейки російської пропаганди про Україну та про вигадані утиски в ній "російськомовного населення".

Жорсткий тролінг інформаційним поплічникам окупантів та їх кураторам він влаштував на своєму Telegram-каналі, використовуючи для цього їхні ж штампи.

"Це дивно, але роспропаганда знову заспівала про концтабори для жителів Донбасу. На сайті з розряду www.г*мно.ру вони знайшли "секретний" план дій з "приниження" жителів Донбасу", – здивувався журналіст.

Цимбалюк назвав ідіотизмом той факт, що рупори Кремля подають ситуацію таким чином, ніби жителів Донбасу можна принизити ще більше, ніж це вже зробила Росія.

Роман Цимбалюк openworld.global

"Лякають українізацією у Львові! А я вам скажу, що українізацію у Львові потрібно ще заслужити – це одне з найкрасивіших міст нашої країни. І, що найприкріше, російськомовних там багато, і ніхто їх не розпинає. Просто Гітлер живе в голові у росіян-пропагандистів, і вони його всіляко просувають", – присоромив країну-агресора українець.

Підсумовуючи, Цимбалюк додав, що активна поява таких міфів пропаганди в російських ЗМІ особливо показова на тлі останніх виступів президента РФ Володимира Путіна. На думку журналіста, в них простежується одна важлива настанова – зустріч в "нормандському форматі", запланована на 9 грудня, знову закінчиться безрезультатно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що тимчасово окупований Донбас нібито остаточно вирішив "повернутися додому в Росію". Він також пригрозив Україні воєнними діями для реалізації "інтеграції" до складу країни-агресора.

Так окупант відреагував на фейки про те, що Україна нібито готує депортацію і каральні заходи стосовно всього населення ОРДЛО.

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