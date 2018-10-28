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/Суспільство

Російський журналіст яскраво потролив росЗМІ: опубліковано листування

1.6тЧитати матеріал російською

Російський журналіст у різкій формі відповів пропагандистам, які в черговий раз запросили його на один з федеральних каналів.

Скріншоти листування журналіст Олександр Тверськой опублікував у своєму Facebook.

Так, на них видно, як журналіст телеканалу НТВ пропонує взяти участь в "політичному шоу", яке спеціалізується на зовнішній політиці. Основні теми "обговорення" - Україна, США, Європа і Сирія.

"Всім привіт. Поки ви тут прохолоджуєтеся, я веду чергові переговори з федеральними каналами російського ТБ. Як бачите, консенсунс знову не знайдений, але ми намагаємося вже не перший рік, правда, гремліни-норкіни? Гаразд, на днях знову в місячний бан відправлять. Приємно було з усіма поспілкуватися. Класна соціальна мережа! Всім пока", - іронічно прокоментував переписку Тверськой.

У підсумку, бесіда була перервана після фотографії журналіста з характерним жестом на тлі емблеми РосЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, пропагандисти Кремля попалися на брехні про мертвого Захарченко.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
И в каком журнале он работает? Бандеры только фейки распространяют.
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