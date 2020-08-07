Російський журналіст образив українців через фейк про голого чоловіка в Ірпені: його поставили на місце

Російський журналіст Олег Кашин зневажливо висловився про українців через фейк про нібито голого чоловіка з Ірпеня, у якого сімейство диких кабанів вкрало речі. Однак його тут же присоромили колеги з України та підписники за поширення дезінформації.

Інформаційним вкиданням Кашин поділився на своїй сторінці у Facebook, не спромігшись пошукати першоджерело новини. "Украинчеги", – зазначив росіянин в образливому тоні.

Однак в численних коментарях під дописом йому вказали, що курйозний випадок насправді трапився у Берліні. Крім того, Кашину дорікнули упередженим ставленням до жителів чужої країни.

"Мдааа. Мало того, що фейк розганяєте. Так ще й одним словом поставили собі вердикт, лакмусуючи ваше ставлення до України. Бе", – пише телеведуча Яніна Соколова.

"Від вашого допису віє зневагою до цілої нації. А між тим, ви як професійний журналіст зараз поширили банальний фейк, тому що інцидент мав місце у Берліні", – обурилася журналістка Севгіль Мусаєва. "Берлін", – помітив блогер Михайло Голуб.

Інші читачі неправдивого допису Кашина також висловилися з приводу його заангажованості й засудили поширення неперевіреної інформації.

"Взагалі в Берліні, але то таке", "Приголомшлива впертість. Йому пишуть, що це не Ірпінь, а він все одно фейкує", "Ось так і виходить вся стрічка у фейках у "журналіста", "Вірменів Кашин не любить, чеченців не любить, українців не любить. Похмурий тип цей Кашин", "Кашин вище фактчекінгу", – пишуть користувачі.

Слід зазначити, що в Україні деякі ЗМІ також опублікували новину про голого чоловіка і кабанів, не перевіривши все, і написали, що це дійсно відбулося в Ірпені.

"Як в Україні робляться "новини"! Берете пост з німецького Facebook! Робите смішну новину, вона стає вірусною! 2-3 години і прошу! Новина всеукраїнського масштабу! І головне зауважте, Facebook-сторінка Ірпеня нічого не перебрехала і нічим не зманіпулювала! Ж – журналістика!" – обурився журналіст Костянтин Андріюк, показавши приклади розміщення з неперевіреною інформацією на українських сайтах новин.

Публікація в групі Ірпеня, з якої почалося поширення фейку Facebook Костянтина Андріюка

Першоджерело новини про кабанів і голого чоловіка Facebook Костянтина Андріюка

Неперевірену інформацію опублікував сайт "Главком" Facebook Костянтина Андріюка

Фейк на сайті ГолосUA Facebook Костянтина Андріюка

Новина з фейком на "5 каналі" Facebook Костянтина Андріюка

Новина на УНІАН Facebook Костянтина Андріюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, насправді інцидент з чоловіком і кабанами трапився біля одного з озер Берліна. Авторка світлин перед публікацією показала їх чоловікові, який на них зображений. Він розсміявся і дозволив їх оприлюднити. Незабаром публікація стала вірусною.