Російський вчений напророкував півдню України швидку катастрофу: в чому суть

Півдню України у XXI столітті загрожує наростання посушливості через зміни клімату.

Про це заявив директор головної геофізичної обсерваторії Росгідромету імені Воєйкова Володимир Катцов, передають РИА Новости.

"Обширному регіону, прилеглому до Середземного моря, включаючи південь України і Молдову, загрожує наростання посушливості. Ситуація із посухами в цих регіонах за модельними розрахунками буде погіршуватися. А адаптуватися до цього простіше там, де економіка сильніша", — сказав експерт.

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За словами кліматолога, з такими ж неприємними наслідками глобального потепління може зіткнутися і південь Росії, проблема водних ресурсів — це одна з ключових проблем XXI століття.

"Крім того, практично повсюдно очікується погіршення статистики хвиль тепла — тривалих періодів спеки, небезпечних і для населення, і для економіки, і для природних систем. Звісно, не кожен рік, але хвилі спеки ставатимуть тривалішими і траплятимуться частіше", — додав Катц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальну зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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