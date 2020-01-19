Головна Новини
20 січня • оновлено в 02:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Російський трофей"? Москві нагадали показовий історичний факт про Крим

921
Читати матеріал російською

Росію вкотре поставили на місце через анексію українського Криму, яку та вважає "відновленням історичної справедливості".

На показовий факт про півострів вказала в Twitter блогерка "RoksolanaToday&Крим". Зокрема, опублікувала фото одного з найстаріших його храмів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Йдеться про мечеть Ескі-Сарай, розташовану в нинішньому Піонерському, яка є пам'ятнкою кримськотатарської архітектури XIV століття.

Москві вказали на історичний факт про Крим

Москві вказали на історичний факт про Крим

"Мечеть Ескі-Сарай (Піонерське). У Вікіпедії знаходимо інформацію – пам'ятка архітектури XIV ст. Одна з найстаріших мечетей у Криму, але споконвічну руськість Криму це ніяк не підриває ж!" – іронічно підкреслила вона.

Водночас хтось із користувачів соцмережі заявив, нібито ця мечеть стала ще одним "російським трофеєм".

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

twitter.com/KrimRt

Блогерка ж порадила росіянам поринути в історію Криму, який ніколи не був і не буде "споконвічно російським".

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

twitter.com/KrimRt

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

twitter.com/KrimRt

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

Мечеть Ескі-Сарай у Криму

twitter.com/KrimRt

Скриншот

Скриншот

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Криму зізналися в економічному занепаді, який настав після анексії півострова Росією. Місцеві зняли на відео повністю зруйнований окупантами один із цехів молокозаводу в Євпаторії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Історія фотографии
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой-то бред. Как будто кто-то в России отрицает исторические факты и утверждает, что в Крыму до завоевания его Россией не было крымских татар. Хрюксолана высосала это из пальца
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Alex Alex
Alex Alex
Какелы, а Львов это исконно какляцкий город? Нет? Вот то то-же!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги