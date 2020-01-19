"Російський трофей"? Москві нагадали показовий історичний факт про Крим

Росію вкотре поставили на місце через анексію українського Криму, яку та вважає "відновленням історичної справедливості".

На показовий факт про півострів вказала в Twitter блогерка "RoksolanaToday&Крим". Зокрема, опублікувала фото одного з найстаріших його храмів (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Йдеться про мечеть Ескі-Сарай, розташовану в нинішньому Піонерському, яка є пам'ятнкою кримськотатарської архітектури XIV століття.

Москві вказали на історичний факт про Крим

"Мечеть Ескі-Сарай (Піонерське). У Вікіпедії знаходимо інформацію – пам'ятка архітектури XIV ст. Одна з найстаріших мечетей у Криму, але споконвічну руськість Криму це ніяк не підриває ж!" – іронічно підкреслила вона.

Водночас хтось із користувачів соцмережі заявив, нібито ця мечеть стала ще одним "російським трофеєм".

Мечеть Ескі-Сарай у Криму twitter.com/KrimRt

Блогерка ж порадила росіянам поринути в історію Криму, який ніколи не був і не буде "споконвічно російським".

Мечеть Ескі-Сарай у Криму twitter.com/KrimRt

Мечеть Ескі-Сарай у Криму twitter.com/KrimRt

Мечеть Ескі-Сарай у Криму twitter.com/KrimRt

Скриншот twitter.com/KrimRt

Мечеть Ескі-Сарай (Піонерське). У Вікіпедії знаходимо інформацію-пам'ятник архітектури XIV ст. Одна з найстаріших мечетей в Криму

але споконвічну руськість Криму це ніяк не підриває ж! pic.twitter.com/kT8hgeG4Yo - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 18 січня 2020 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Криму зізналися в економічному занепаді, який настав після анексії півострова Росією. Місцеві зняли на відео повністю зруйнований окупантами один із цехів молокозаводу в Євпаторії.

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