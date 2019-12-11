Російський топ-пропагандист нахабно огризнувся на Зеленського

Один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов огризнувся у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати особисто Донбас.

В ефірі свого пропагандистського шоу Соловйов заявив, що йому заборонений в'їзд в Україну. Про це повідомляє РІА Новини.

Новини Соловьев дерзко пригрозил Украине

Також Соловйов запропонував Зеленському зробити інтерв'ю з ним. Пропагандист запросив главу України в Донецьк і розкритикував за ухилення від відповіді про прямий діалог з представниками "Л/ДНР".

Крім того пропагандист заявив, що президент Росії Володимир Путін під час "нормандської" зустрічі говорив про людей, нібито на відміну від Зеленського.

Соловйов огризнувся на Зеленського kaluganews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов назвав нісенітницею рішення Ради національної безпеки і оборони України про основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!