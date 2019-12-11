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11 грудня • оновлено в 06:18
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Російський топ-пропагандист нахабно огризнувся на Зеленського

2.3т
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Один з головних пропагандистів Кремля Володимир Соловйов огризнувся у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати особисто Донбас.

В ефірі свого пропагандистського шоу Соловйов заявив, що йому заборонений в'їзд в Україну. Про це повідомляє РІА Новини.

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Також Соловйов запропонував Зеленському зробити інтерв'ю з ним. Пропагандист запросив главу України в Донецьк і розкритикував за ухилення від відповіді про прямий діалог з представниками "Л/ДНР".

Крім того пропагандист заявив, що президент Росії Володимир Путін під час "нормандської" зустрічі говорив про людей, нібито на відміну від Зеленського.

Соловйов огризнувся на Зеленського

Соловйов огризнувся на Зеленського

kaluganews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов назвав нісенітницею рішення Ради національної безпеки і оборони України про основний сценарій розвитку ситуації на Донбасі.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Зеленський Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Хо Хол
Хо Хол
Лол, а в чем суть этого "огрызнулся" если Зеленский пиздyн потому что говорит что журналисты могут приходить, но ИМ ЗАПРЕЩЕН ВЪЕЗД? В том, что правду сказал? У обоза заголовки отдельный отдел придумывает?
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