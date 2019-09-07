Російський спецборт влетів в Україну: перші деталі

Російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, в 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту Бориспіль.

Як свідчать дані порталу Flightradar, борт спеціального льотного загону "Росія" Ту-204-300 перетнув в суботу вранці російсько-український кордон.

Літак перетнув кордон

Дані про спецборт

Приблизно в 10:20 літак приземлился в аеропорту Бориспіль. За словами джерела ТАСС в силових структурах, борт до Києва прилетів порожнім.

"Громадяни України, це близько 30 осіб, перебувають в аеропорту Внуково. Вони очікують вильоту до Києва. Спецборт Ту-204, що приземлився в Борисполі, прибув туди порожнім", — сказало джерело.

Вся актуальна інформація про обмін полонених тут.

Як повідомляє OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

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