Російський спецборт влетів в Україну: перші деталі

Російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, в 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту Бориспіль.
Як свідчать дані порталу Flightradar, борт спеціального льотного загону "Росія" Ту-204-300 перетнув в суботу вранці російсько-український кордон.
Літак перетнув кордон
Дані про спецборт
Приблизно в 10:20 літак приземлился в аеропорту Бориспіль. За словами джерела ТАСС в силових структурах, борт до Києва прилетів порожнім.
"Громадяни України, це близько 30 осіб, перебувають в аеропорту Внуково. Вони очікують вильоту до Києва. Спецборт Ту-204, що приземлився в Борисполі, прибув туди порожнім", — сказало джерело.
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Як повідомляє OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.
Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.
Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.
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