Російський опозиціонер отримав політичний притулок в Україні: хто він

Російський опозиціонер, відомий організацією "Російських маршів", Іван Белецький отримав політичний притулок в Україні.

Про це він повідомив на сайті створеного ним "Інституту національної політики", опублікувавши фото посвідчення біженця. Подробицями Белецький поділився в відео, яке було розміщене в YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Україна офіційно надала мені притулок в повному обсязі, всі документи отримані на руки. На даний момент маю всі права громадянина України, крім права обиратися до представницьких органів державної влади. Через три роки маю право отримати громадянство України", – розповів він.

Іван Белецький Скріншот з відео

За словами опозиціонера, на території України він перебував понад півтора року, а сам процес отримання статусу біженця тривав 11 місяців – з березня 2018 року по лютий 2019.

"Офіційна влада України визнали всі кримінальні та адміністративні переслідування з боку РФ політично мотивованими і пов'язаними з моєї опозиційною діяльністю, яка була спрямована на відстоювання демократичних цінностей у РФ", – повідомив він.

Тепер Україна, а також всі учасники ООН не мають права видати Белецького на територію РФ. Україна взяла зобов'язання щодо його міжнародному захисті в повному обсязі.

Іван Белецький Скріншот з відео

Білецький також розповів про низку неприємних інцидентів, які, на його думку, були організовані російськими спецслужбами для того, щоб виманити його на територію Росії для арешту. У РФ він фігурує в ряді кримінальних і адміністративних справ.

Відзначимо, свою політичну діяльність Белецький почав в Росії на початку 2000-х. Він є одним з лідерів незареєстрованої всеросійської політичної партії "Партія націоналістів". Брав участь у численних мітингах і акціях протесту в Москві, в тому числі і на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Білецький брав участь в організації "Російських маршів" - мітингів представників націоналістичних організацій.

Російський марш кпе.com.ua

Російський марш rupres.com

За рішенням російського суду заочно арештований і оголошений владою РФ у міжнародний розшук. В Україну він втік у липні 2017 роки після масових арештів членів груп "Артпідготовка" і "Нова опозиція".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє громадян Росії, які є співробітниками правоохоронних органів РФ, звернулися з проханням політичного притулку в Україні в пункті пропуску Гоптівка (Харківська область).

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