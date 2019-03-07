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"Російський Іване, здавайся!" Соколова розкрила недолугий фейк Кремля про Крим

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На російському пропагандистському телебаченні жорстко прокололися з фейком про нібито атаку українського націоналіста на продавчиню через Coca-Cola з картою України без Криму.

Безглузду брехню рупорів Кремля розкусила українська журналістка Яніна Соколова в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

Вона звернула увагу на ламану українську мову акторів у ролику, а також на те, що в холодильниках магазину стоить російське пиво "Охота", яке не продається в Україні. До того ж, підкреслює Соколова, на пляшках Coca-Cola в нашій країні ніколи не зображували карту.

"Цього тижня російське телебачення запи*ділося, як ніколи. Російський Іване, здавайся! Тебе чекає гаряча борщ, смачна сало і солодкий-солодкий амерликанська чорна вода!" — іронізує над російською пропагандою журналістка.

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"Це просто звірой*бка якась. Але якщо ви вже знімаєте фейки, то можна хоча б із якоюсь повагою витрачати гроші російських платників податків? У Росії живе 7 мільйонів українців! Чому з них усіх ви вибрали саме Азарова озвучувати цей ролик? Іспанський сором!" — продовжила вона висміювати незграбну роботу рупорів путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова затролила топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова через анексований Росією український Крим. Журналістка опублікувала постановочне відео, на якому вона нібито телефонує росіянину, щоб привітати його з 23 лютого.

Також вона звернула увагу на прийом російських пропагандистів, які, намагаючись заплутати аудиторію, запрошують у свої програми її тезку Яніну Соколовську.

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Теми
російська пропагандаанексія Криму
Особа
Яніна Соколова
Місце
Росія
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Кацапы пердаки на красный крест здесь свои разрывают. Молодец, Янина, вместо хуя в их пидарские жопы насовала кое-чего более толстого и менее приятного :)))
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Отличный контент для высоко- интелектуальных патриотов)
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Ронович Рон
Ронович Рон
Да пошла она нахуй, уебище злобное, ебыря ей и бабца подобреет.
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