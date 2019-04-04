Російський "Дождь" оскандалився через Крим: що трапилося

Російський телеканал "Дождь" оприлюднив карту України без анексованого Росією півострова Крим і частини окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Відповідне зображення розміщене на сайті ЗМІ як ілюстрація до результатів виборів президента України. "Переможці голосування в регіонах", — підписана інфографіка.

Телеканал також вказав на мапі замість Кіровоградської області "Крівоградскую".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше картою з "російським" Кримом оскандалилося видання The Times, а також інформагентство AFP.

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