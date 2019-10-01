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1 жовтня • оновлено в 22:08
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Російських пропагандистів спіймали на розкручуванні Медведчука в Україні

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Російська пропаганда в своїх підшефних нею ЗМІ виставляє одіозного нардепа Віктора Медведчука як єдиного і реального конкурента президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляють "Тексти", головною ідеєю всіх пропагандистських публікацій є мотив, що Зеленський нібито шукає шляхи впливу на Медведчука і не приховує "своєї неприязні та ревнощів" до політика.

Аналіз українських ЗМІ показав частку таких матеріалів у "зливних бачках" – 6,21%, а у виданнях ОРДЛО вона становила 0,61%.

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Водночас продовжується потік дезінформації про невиконання Україною Мінських домовленостей. Публікуються матеріали про проведення місцевих виборів в ОРДЛО і надання особливого статусу регіону з відповідними змінами до Конституції.

Також на пропагандистських сайтах поширюють інформацію про втрату можливості поліпшення ситуації на Донбасі, а видання окупованих територій звинувачують українських політиків у тому, що їм не вигідно повернення Донбасу "без репресій і терору". Частка таких "новин" становить 6,07%, у той же час в ОРДЛО – аж 13,75% від їхньої загальної кількості.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Крім того, пропагандисти розганяють фейки, ніби Україна, зокрема в ПАРЄ, втрачає свої позиції, що спричиняє відтягування миру на Донбасі.

Ще піднімається тема, начебто президент США Дональд Трамп схиляється до дружби з Кремлем.

Аналіз новин

Аналіз новин

texty.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук у прямому ефірі українського ТБ вибухнув погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
пропаганда ЗМІ огляд ЗМІ
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
кадый день шото ловят..а по сути только вафлю,ибо погода летная,рот надоть держать зачинятым..
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hunt andres
hunt andres
Обоз выучил новое слово, одиозный?) Медведчук был бы реально созидательной силой на украине, если бы стрыбающая толпа селюкских люмпенов не встряла за комика средней руки.
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Махов Макс
Махов Макс
Забыли спросить глиста в обмороке hуй бanreй, Каго выбирать! Идинах уй,телескоп глист. Бгггггаааа
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухие, где они его пропагандируют и пиарят российские пропагандисты? На российских каналах? И что от этого пиара получает Медведчук ? Избирателей в России ? Короче дикий бред укропропаганды, который противоречит логике и здравому смыслу. Это тоже самое,как если бы украинские пропагандисты пиарили Навального на украинских каналах, выставляя его единственной альтернативой Путину) Смысл и результат бы какой был от этого пиара?
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