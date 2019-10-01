Російських пропагандистів спіймали на розкручуванні Медведчука в Україні

Російська пропаганда в своїх підшефних нею ЗМІ виставляє одіозного нардепа Віктора Медведчука як єдиного і реального конкурента президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляють "Тексти", головною ідеєю всіх пропагандистських публікацій є мотив, що Зеленський нібито шукає шляхи впливу на Медведчука і не приховує "своєї неприязні та ревнощів" до політика.

Аналіз українських ЗМІ показав частку таких матеріалів у "зливних бачках" – 6,21%, а у виданнях ОРДЛО вона становила 0,61%.

Водночас продовжується потік дезінформації про невиконання Україною Мінських домовленостей. Публікуються матеріали про проведення місцевих виборів в ОРДЛО і надання особливого статусу регіону з відповідними змінами до Конституції.

Також на пропагандистських сайтах поширюють інформацію про втрату можливості поліпшення ситуації на Донбасі, а видання окупованих територій звинувачують українських політиків у тому, що їм не вигідно повернення Донбасу "без репресій і терору". Частка таких "новин" становить 6,07%, у той же час в ОРДЛО – аж 13,75% від їхньої загальної кількості.

Віктор Медведчук

Крім того, пропагандисти розганяють фейки, ніби Україна, зокрема в ПАРЄ, втрачає свої позиції, що спричиняє відтягування миру на Донбасі.

Ще піднімається тема, начебто президент США Дональд Трамп схиляється до дружби з Кремлем.

Аналіз новин texty.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук у прямому ефірі українського ТБ вибухнув погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського.

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