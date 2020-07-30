Вагнерівців затримали в Білорусі: чого злякався Лукашенко й до чого тут Україна

Під Мінськом (Білорусь) затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. Ще одного виявили та затримали на півдні республіки. Серед них були і терористи, які воювали на окупованому Донбасі.

Президент країни Олександр Лукашенко назвав подію "надзвичайною" й натякнув на спробу дестабілізації з боку РФ перед виборами 9 серпня. Мовляв, якщо вагнерівці винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Якщо немає – паплюжити нікого він не збирається.

Але бойовики ПВК не вперше відвідують Білорусь. Що пішло не так цього разу й чому занервував Лукашенко – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вагнерівців вербують від Африки до Донбасу

За інформацією білоруських спецслужб, усього в країну прибуло понад 200 найманців. Головна мета – нібито дестабілізація ситуації в період виборчої кампанії.

"Вони виправдовуються, що мало не ми їх самі сюди завезли. Ясно, треба ж виправдати свої брудні наміри... Якщо це російські громадяни, значить, треба звернутися негайно до відповідних структур Російської Федерації, вимагати пояснень, а не гнати пургу, як говорить Путін", – сказав Лукашенко на екстреній нараді.

Сама ПВК Вагнера не зафіксована ні в силових відомствах, ні в реєстрі юридичних осіб, ні тим паче в списках особового складу Збройних сил Російської Федерації. Але негласне кураторство цієї групи здійснює Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

На думку експертів, це замаскований підрозділ у структурі Міністерства оборони Росії, який підпорядковується уряду. Працюють вони на замовлення, воюючи то на Донбасі, то в Сирії, то в Африці. Останнім часом найманці діяли в Судані і, найімовірніше, летіли туди через Білорусь, коли їх затримали.

Російське посольство в Білорусі тільки підтвердило затримання 32 росіян, не вдаючись до подробиць.

Більш інформативним виявився російський письменник і терорист Захар Прилепін, який воював на Донбасі, був радником у вбитого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Так ось, за його словами, серед затриманих є кілька колишніх бійців із його "угруповання на Донбасі". Так само він стверджує, що вагнерівці використовували територію Білорусі лише як транзитну й не збиралася вести там ніякої підривної діяльності.

ПВК Вагнера 24 канал

Україна вимагатиме передання вагнерівців

Як підкреслив у коментарі OBOZREVATEL білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько, Білорусь для вагнерівців – дійсно як будинок відпочинку, куди вони приїжджають зализувати рани після бойових операцій у Сирії, Україні та Африці.

"Це ні для кого не було секретом. Але тепер факт їхнього затримання Лукашенко буде використовувати для зміцнення свого образу захисника суверенітету перед виборами і тиснути на Росію в ході тривалих переговорів із Путіним. А відносини у них останнім часом істотно погіршилися. Лукашенко потрібні якісь заручники, щоб легше відбиватися або навіть у чомусь і нападати", – уточнив він.

"Не думаю, що завтра вагнерівці будуть на свободі. Тепер вони стали інструментом переговорного процесу з росіянами. Адже якби вони насправді становили загрозу, Лукашенко вже б передав 13-14 бійців, які воювали на Донбасі, українській стороні, а російський посол уже стояв би на червоній МЗСівської доріжці, червонів би й сопів. До того ж Лукашенко вже вчора подзвонив би Путіну і пригрозив заморожуванням військового співробітництва та посилив прикордонний контроль із Росією. Але цього поки не відбулося", – додав опозиціонер.

Заступник секретаря української РНБО Сергій Кривонос уже звернувся в українське Міністерство закордонних справ щодо опрацювання механізму передання бойовиків Вагнера.

У Службі безпеки України повідомили, що будуть ініціювати це питання перед Офісом генпрокурора, який має повноваження подавати запит на екстрадицію.

"Якщо ці особи вчинили злочин на території України і проти них відкрито кримінальне провадження, то Україна повинна вимагати їх повернення, щоб вони були засуджені. Це очевидно. Якщо це загальні бойовики, які не мають безпосереднього стосунку до України, тоді, звичайно, такої екстрадиції бути не може. Чи погодиться Білорусь – залежить від політичної волі її керівництва. Якщо будуть надані конкретні докази та факти про конкретних людей у злочинах на Донбасі, за наявності політичної волі, така екстрадиція цілком можлива. Дуже складна матерія, щоб сказати однозначно, але я б не заперечував ймовірності", – пояснив у коментарі OBOZREVATEL ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

Лебедько же вважає, що Лукашенко таким фактом тепер може шантажувати Володимира Путіна, але в кінцевому підсумку відмовить Україні у переданні найманців. Тим часом Білорусь посилить контроль не тільки з Росією, але і з Україною.

Шості за рахунком президентські вибори там призначені на 9 серпня. 65-річний Олександр Лукашенко, який керує країною вже 25 років, теж серед претендентів на цей пост.