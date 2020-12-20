Російські ЗМІ перекрутили слова Зеленського щодо російської вакцини

Російські ЗМІ перекрутили слова президента України Володимира Зеленського щодо російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", які він озвучив в інтерв'ю Тhe New York Times.

Журналісти країни-агресора заявили, що Україна необгрунтовано відмовилася від неї, а глава держави поскаржився на громадян, які висловили бажання її придбати.

"Відмова України від російської вакцини проти коронавірусу нічим не обгрунтована на тлі неможливості закупити її у США і Євросоюзу", "Президент України Володимир Зеленський поскаржився на бажання українців отримати російську вакцину від коронавірусу", "Зеленський пояснив неможливість відмовитися від російської вакцини", "У Зеленського немає пояснення відмови від російської вакцини", – свідчать заголовки російських видань.

Також низка ЗМІ стверджують, що президент Зеленський просто не знає і не може пояснити відмову України від російської вакцини: "Зеленський не знає, як пояснити українцям відмову від російської вакцини", "Як Зеленський спробував пояснити відмову від російської вакцини, але не зміг", – рясніють новини.

Зазначимо, повний текст розмови, яка відбулася 16 грудня, наведено на сайті президента. Що до російської вакцини Зеленський заявив, що не може взяти на себе відповідальність за використання препатарату, який не пройшов усі стадії випробувань.

"Вакцину "Супутник" сьогодні пропонують у суспільстві і в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації. Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект", – заявив президент.

Водночас глава держави не відповів, чи готовий закупити російську вакцину, у разі, якщо та пройде необхідні випробування, але наголосив, що Україна боротиметься за більш надійні препарати.

"Україна рятуватиме своїх людей, Україна боротиметься за те, щоб наші партнери дали нам вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Це те, що підтверджено. Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання передусім у якості вакцини", – наголосив Зеленський.

Раніше у Росії розповіли про серйозні побічні ефекти препарату "Супутник 5". Зокрема, в одному з Telegram-каналів очевиці розповіли, що захворіли після щеплення. У них спостерігалися головний біль, пропасниця, боліли суглоби, підвищувалася температура.

Водночас варто зазначити, що Офіс президента неправильно переклав деякі моменти інтерв'ю Зеленського американській газеті The New York Times. Зокрема, у відповіді на одне із запитань Зеленський назвав Україну "найбільшою демократією серед країн колишнього СРСР", але у перекладі журналіст нібито називає так не Україну, а самого президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL: