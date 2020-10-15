Російські танки засікли біля житлового району на Луганщині

На окупованій території Луганської області виявили 51 одиницю озброєння російських військ на чотирьох полігонах.

З них сім танків – біля житлового масиву в селищі Хрустальний. Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.

Також на полігоні біля селища Міусинськ були помічені:

буксирувана гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 мм)

самохідна гаубиця (2С1 "Гвоздика", 122 мм)

танк невизначеного походження

чотири зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10")

Ще дев'ять танків засікли на полігоні в районі селища Тернове. Також спостерігачі помітили три бронетранспортера в житлових районах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на окупованій території Луганської області жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої. Жінці довелося ампутувати ногу, а дитина отримала поранення ока.