Російські танки засікли біля житлового району на Луганщині
СММ ОБСЄ опублікувала щоденний звіт
У Луганській області виявили майже 20 танків
Також спостерігачі помітили бронетранспортери в житлових районах
На окупованій території Луганської області виявили 51 одиницю озброєння російських військ на чотирьох полігонах.
З них сім танків – біля житлового масиву в селищі Хрустальний. Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.
Також на полігоні біля селища Міусинськ були помічені:
буксирувана гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 мм)
самохідна гаубиця (2С1 "Гвоздика", 122 мм)
танк невизначеного походження
чотири зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10")
Ще дев'ять танків засікли на полігоні в районі селища Тернове. Також спостерігачі помітили три бронетранспортера в житлових районах.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на окупованій території Луганської області жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої. Жінці довелося ампутувати ногу, а дитина отримала поранення ока.