Російські танки засікли біля житлового району на Луганщині

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
2,9 т.

  • СММ ОБСЄ опублікувала щоденний звіт

  • У Луганській області виявили майже 20 танків

  • Також спостерігачі помітили бронетранспортери в житлових районах

Війна на Донбасі

На окупованій території Луганської області виявили 51 одиницю озброєння російських військ на чотирьох полігонах.

З них сім танків – біля житлового масиву в селищі Хрустальний. Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.

Також на полігоні біля селища Міусинськ були помічені:

  • буксирувана гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 мм)

  • самохідна гаубиця (2С1 "Гвоздика", 122 мм)

  • танк невизначеного походження

  • чотири зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10")

Ще дев'ять танків засікли на полігоні в районі селища Тернове. Також спостерігачі помітили три бронетранспортера в житлових районах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на окупованій території Луганської області жінка з сином підірвалися на вибуховому пристрої. Жінці довелося ампутувати ногу, а дитина отримала поранення ока.

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