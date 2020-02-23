Російські снайпери на Донбасі пустили в хід підступну зброю

Російські снайпери на Приазов'ї на Донбасі стріляють кулями і променями кількох кольорів.

Після кожної атаки снайперів на передовій відбувається серйозне загострення, передає ТСН. Як розповів військовослужбовець Збройних сил України з позивним "Андре", ворожі снайпери можуть працювати резонансними променями різних кольорів.

"Можуть працювати резонансними променями. Лазерна указка на перший погляд звичайна. Або зелена, або червона. Наводять на об'єктив пристрою, що спостерігає, і він входить в резонанс і вибухає", – розповів він.

pervoe.fm

Променеві атаки окупантів, зокрема, і на Приазов'ї, відбуваються часто. Зазвичай після них на передовій відбувається загострення. А розвідка доповідає про присутність на ворожих позиціях російських спеців.

Про секретний розвідувальний вояж офіцерів 150-ї російської мотострілецької дивізії напередодні повідомила група "Інформаційний супротив". Військові аналітики припускають, що кремлівці можуть готувати в цей раз на Донеччині новий артилерійський удар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу Новотошківському.

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