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7 листопада • оновлено в 17:45
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Російські окупанти закрили кордон із Кримом: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Прикордонне управління ФСБ РФ в окупованому Криму тимчасово закрило пункт пропуску "Армянськ", що на адміністративному кордоні півострова з Херсонщиною.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода" з посиланням на прессслужбу російської спецслужби. Закриття пункту пропуску пов'язано з обмеженнями українських прикордонників на адміністративному кордоні.

Інші автомобільні пункти пропуску працюють у штатному режимі. Скупчення транспортних засобів на пункті пропуску "Перекоп" і "Джанкой" не спостерігається.

Російські окупанти закрили кордон із Кримом: що відомо

liga.net

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За даними російських прикордонників, за попередню добу державний кордон у пункті пропуску "Армянськ" перетнули майже 2,4 тис. громадян.

Як писав OBOZREVATEL, 28 жовтня, прем'єр-міністр Олексій Гончарук відвідав із робочим візитом КПВВ (контрольний пункт в'їзду-виїзду) "Новотроїцьке" в Донецькій області.

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Анексія Криму
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