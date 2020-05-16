"Бенкет під час чуми!" Російські окупанти влаштують концерт на дні висохлого водосховища

Кримська державна філармонія, тимчасово підконтрольна окупаційній владі Росії, вирішила провести концерт класичної музики на дні обмілілого Сімферопольського водосховища.

Про це російським ЗМІ повідомив художній керівник і головний диригент установи Денис Карлов. За його словами, на дні водосховища, яке виступить в ролі амфітеатру, постелять червоні килимові доріжки.

"Зараз сама природа дає нам таку унікальну можливість послухати музику і відчути занурення на дно моря", – сказав диригент.

Він зазначив, що нелегітимний російський Держкомітет з водного господарства Криму вже схвалив ідею "концерту", але провести його можна буде лише після ослаблення карантину.

Кримчани в соцмережах обурилися такою ідеєю і назвали її "бенкетом під час чуми" і "реквієм по воді", а також порівняли з танцями на кістках.

"Це питна вода! Ніяк не можна вторгатися! Збожеволіли тварі в кінець! Бенкет під час чуми!", "Концерт буде названий "Поминальним"?", "Реквієм по воді", "Концерт пам'яті повноводого водосховища", "Помирати, але з музикою!", "На кладовищі місця багато ... Там цьому "діячеві" буде роздолля ... Обирай місце на будь-який смак", "Танці "на кістках" нашого нещасного пересохлого водосховища ... Ось що в голову приходить після таких заяв" , "Це можна порівняти з танцями на кістках! Захочеш, а більш жорстокий стьоб не придумаєш! Відзначилися, однак!", – пишуть жителі Криму в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла і безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.

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