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7 травня • оновлено в 23:32
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Окупанти скинули снаряд із безпілотника і влаштували масований обстріл на Донбасі: багато поранених бійців ЗСУ

25.4т
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Збройні формування Росії 7 травня влаштували масований обстріл українських військовослужбовців на Донбасі, застосувавши безпілотник і важку артилерію. Поранення отримали шестеро бійців ЗСУ.

Ворог скинув гранатометний постріл ВОГ-17 із БПЛА, застосував заборонені мінськими угодами 122-мм артилерійські системи, 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, БМП, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Всього режим припинення вогню був порушений 13 разів, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Окупанти влаштували масований обстріл: багато поранених бійців ЗСУ

vchasnoua.com

Обстріли окупанти вели по позиціях ЗСУ в районі Мар'їнки, Старогнатівки, Широкиного, Новоселівки Другої, Авдіївки, Оріхового, Кримського.

Шестеро українських захисників отримали поранення, їх оперативно доставили в медичні установи і надали необхідну допомогу.

Бійці ООС завдали рішучого вогню у відповідь зі штатного озброєння, припинивши ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в зоні ООС станом на 7 травня

Ситуація в зоні ООС станом на 7 травня

mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 6 травня, озброєні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли воїнів Об'єднаних сил на Донбасі, у результаті чого один український захисник отримав поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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