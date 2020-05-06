Російські окупанти поранили українського воїна: ЗСУ гідно відповіли

Юрій Сергієнко Суспільство 19:32, 6.05.2020 Оновлено: 19:57, 6.05.2020

Збройні формування України 6 травня п'ять разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Внаслідок обстрілу поранено одного українського військовослужбовця.

Бійці Збройних сил України завдали жорсткого удару у відповідь по ворогу, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Окупанти поранили українського воїна
mignews.com.ua

Зазначається, що окупанти вели вогонь з заборонених мінськими угодами 82-мм мінометів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогонь вівся по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки, Павлополя, Пісків, Попасної.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Українські захисники дали жорстку і рішучу відповідь: вони застосували штатне озброєння і припинили активність ворога.

Ситуація в зоні ООС станом на 6 травня
mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 травня озброєні формування РФ 15 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого один український воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

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