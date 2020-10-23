Російські найманці влаштували стрілянину на Донбасі

Російські окупаційні війська 23 жовтня один раз порушили режим припинення вогню Донбасі на Луганському напрямку.

Противник застосував стрілецьку зброю неподалік від Шумів, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У відповідь на ворожу провокацію підрозділи ЗСУ вогонь не відкривали. Бойових втрат серед українських військових немає.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, з 19 жовтня у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ триває комплексна підсумкова перевірка за 2020 навчальний рік. На полігонах на тимчасово окупованій території противник проводить залікові заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин.

Також командування окупаційних військ здійснює перевірку теоретичних знань командирів підрозділів та проводить мобілізаційні збори з резервістами.

Контроль за проведенням перевірки здійснює комісія Південного військового округу збройних сил РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 жовтня у районах відповідальності українських бригад зафіксовано п’ять порушень домовленостей про режим тиші. Російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю поблизу населених пунктів Артем та Шуми.