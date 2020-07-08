Російські найманці напали на ЗСУ, багато поранених, – ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів російськими найманцями на Донбасі четверо українських військових отримали поранення. Окупанти 13 разів обстрілювали позиції наших захисників.

Про це йдеться у зведенні Операції об'єднаних сил за минулу добу, 7 липня. Зазначається, що терористи "Л/ДНР" використовували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"За минулу добу внаслідок обстрілів противника четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувального закладу та надано невідкладну допомогу лікарів. Стан здоров’я кожного українського захисника задовільний", – сказано у повідомленні.

В ООС наголосили, що українські захисники давали окупантам адекватну відповідь: військові своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій.

Водночас в ООС додали, що від початку поточної доби, 8 липня, збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

Минулої доби поблизу Новотошківського окупанти застосували заборонені артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти і 82-х мм міномети, а також озброєння БМП та великокаліберні кулемети. На підступах до Новолуганського противник здійснював обстріли з мінометів калібру 82 мм, а біля Оріхового – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" впродовж доби ворог з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах неподалік Старогнатівки, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Пісків та Авдіївки.

По укріпленнях українських воїнів біля Богданівки загарбники задіяли протитанковий ракетний комплекс. Ще один факт збройної ворожої активності зафіксовано на Приазов’ї – поруч з Павлополем окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Російські найманці напали на ЗСУ, багато поранених, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Російські найманці напали на ЗСУ, багато поранених, – ООС Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапили документи про нагородження за участь у війні на Донбасі жителя Московської області Миколи Заверухи. Також була оприлюднена довідка про його загибель у зоні ООС від бойової травми.