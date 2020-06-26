Російські найманці на Донбасі поранили українського військового, – ООС

Російські найманці з початку доби, 26 червня, шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець отримав поранення

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що пораненого бійця оперативно доставили в лікарню. Йому надається медична допомога.

"26 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", – повідомили в ООС.

Відзначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", недалеко від населеного пункту Кримське противник тричі відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122-мм і 120-ти міліметрових мінометів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Під прицілом мінометів калібру 82-мм опинилися й околиці н.п. Катеринівка, а по захисниках н.п. Хутір Вольний ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї був зафіксований поблизу населеного пункту Шуми.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Він був оперативно доставлений до лікувального закладу, йому надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 25 червня, російські збройні формування на Донбасі усього двічі порушили режим припинення вогню.