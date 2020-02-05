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7 лютого • оновлено в 09:31
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Використовує як випробувальний майданчик: стало відомо про атаки РФ по Україні

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Російська група Gameredon використовує Україну як випробувальний майданчик для кібератак.

Хакери вже атакували 5 тисяч "унікальних об'єктів в сфері безпеки" в країні, передає SentinelLabs.

Кіберзлочинці роблять це за допомогою модифікованої вірусної програми для операційної системи Windows. Вона, серед іншого, спрямована на збір і заволодіння даними, пошук інструкцій до сервера дистанційного контролю.

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За словами глави компанії SentinelLabs Віталія Кремеза, ймовірно, атаки РФ по Україні – "це підготовка, яку можуть застосувати до інших цілей в інтересах Росії".

Зазначається, що хакерська група Gameredon проводить атаки з 2013 року. Відтоді вона значно розширила масштаб своїх операцій.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно українська кіберполіція викрила хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Угруповання працювало з 2014 року і займалося продажем доступів до віддалених серверів.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Кібератака Кіберзлочини
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
зате в нас нема а ні українських (державних) супутників зв'язку, а ні соцмереж...
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже[]! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
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