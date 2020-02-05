Використовує як випробувальний майданчик: стало відомо про атаки РФ по Україні

Російська група Gameredon використовує Україну як випробувальний майданчик для кібератак.

Хакери вже атакували 5 тисяч "унікальних об'єктів в сфері безпеки" в країні, передає SentinelLabs.

Кіберзлочинці роблять це за допомогою модифікованої вірусної програми для операційної системи Windows. Вона, серед іншого, спрямована на збір і заволодіння даними, пошук інструкцій до сервера дистанційного контролю.

За словами глави компанії SentinelLabs Віталія Кремеза, ймовірно, атаки РФ по Україні – "це підготовка, яку можуть застосувати до інших цілей в інтересах Росії".

Зазначається, що хакерська група Gameredon проводить атаки з 2013 року. Відтоді вона значно розширила масштаб своїх операцій.

Ілюстрація 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно українська кіберполіція викрила хакерів, які зламали більше 20 тисяч серверів по всьому світу. Угруповання працювало з 2014 року і займалося продажем доступів до віддалених серверів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!