Російська пропаганда почала "маскувати" коронавірус нападками на Україну: дослідження

Прокремлівські ЗМІ в Росії знову витісняють правдиву інформацію про ситуацію з поширенням коронавірусу в країні, публікуючи дезінформацію про Україну.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в огляді сайту Euvsdisinfo, який веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС. Сайт займається спростуванням кремлівської пропаганди.

Як сказано в матеріалі, російські ЗМІ привертають увагу темою України, при цьому не зважаючи на теми з COVID-19.

Російська пропаганда почала "маскувати" коронавірус нападками на Україну

"Озираючись на грудень минулого року, ми знайшли тижні, коли кількість матеріалів про Україну впало до 4. Проте на цьому тижні ми отримали 16 матеріалів, і деякі з них були сфокусовані на старих темах, таких як Євромайдан, катастрофа MH17 і війна на сході України", – йдеться в звіті.

Також з'являлися пропагандистські матеріали, які об'єднують теми України і коронавірусу. Наприклад, про те, що секретні американські лабораторії в Україні могли спровокувати холеру або що США почали підтримувати Євромайдан через плани України щодо закриття біолабораторій.

У звіті наголошується, що незважаючи на близьку річницю Другої світової війни, на цьому тижні було відносно небагато випадків дезінформації, які зачіпають історію.

"З 55 повідомлень про дезінформацію, які ми відстежували на цьому тижні, 31 все ще були присвячені коронавірусу", – йдеться в звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кіберспеціалісти СБУ викрили та припинили роботу київського інтернет-промоутера, який поширював фейковий контент про коронавірус COVID-19 на замовлення жителів Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!