В Україні спалахнув мовний скандал: у законі виявилася лазівка

З наступного навчального року всі школи в країні повинні перейти на українську мову. Російська залишиться тільки в початкових класах, і то за умови, що учні є представниками корінного народу або національних меншин.

Так заявили в Міністерстві освіти. У російськомовних школах поки не розуміють, як реалізувати це нововведення і трактують його по-своєму. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Скандал через російську мову

У Кропивницькому, у школі №16 ще на початку року розгорівся скандал. Батьки поскаржилися, що їх дітей змушують вивчати російську мову, причому урок російської мови йде як обов'язковий. "Діти і так завантажені навчанням, домашніми завданнями, а у нас ще й російська мова йде як повноцінний урок. Ми кілька разів зверталися до нашого директора, але все марно. Вона запевняла, що це друга іноземна мова, і вона необхідна дітям", – розповіла одна з мам.

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У міському департаменті освіти нас запевнили, що провели роботу з керівництвом школи, і російську мову там викладатимуть тільки факультативно.

Однак за три місяці ситуація в школі №16 практично не змінилася. Керівництво пішло на поступки тільки в одному класі, де батьки виступили категорично проти додаткового уроку російської мови. В інших шести паралелях російська йде як обов'язковий урок.

Сайт школи №16 у Кропивницькому

У самій школі запевняють, що російська мова у них викладається як мова національних меншин. "У нас багато російськомовних сімей, ми ж повинні були для них щось зробити", – сказала завуч школи Лілія Селюк.

"Нічого не змінилося насправді. Російська як була у цій школі, так і залишилася. До того ж у цьому навчальному закладі утискають уроки української мови. Діти з початку року українську мову вивчають у переповненому класі по 36-38 учнів! Хоча клас у такому випадку повинні були б поділити на дві частини. Міська влада запевняеть, що у них на це немає грошей", – обурюється керівник ГО "Батьківська рада Кропивницького" Євгенія Захарченко.

Класи настільки переповнені, що учні сидять по три людини за партою ТРК Україна

Російськомовні класи залишаться

У Київській гімназії ім. А. Пушкіна поки готуються до переходу на українську мову. Правда, як пояснила нам директор гімназії Олена Баталова, російські класи в початковій школі залишаться.

"У Законі написано, що з 2020 року почнеться поступовий перехід на українську мову, і триватиме він три роки. І вже з 2023 року з 5-го класу викладання має бути українською мовою. Але в початковій школі російські класи залишаться. Ось навесні батьки почнуть подавати заяви в 1 клас, і ми будемо дивитися за їх бажанням. Може бути два російських класи і два українських, або 1 російський два українських, або навпаки", – говорить Баталова.

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Правда, у школі поки не розуміють, як буде вестися викладання з 2023 року у середній школі. "Ми поки що не знаємо, діти, які навчалися російською в початковій школі, з 5-го класу повинні будуть одразу всі предмети вчити українською мовою? Або перехід знову буде поступовим", – каже Олена Баталова.

Російська мова потрібна для месенджерів?

У школі №100 Одеси один із батьків розповів, що намагався підняти на зборах питання про скасування уроку російської мови. Але нарвався на опір вительки.

"Її головний аргумент був такий: наші діти в месенджерах і соцмережах спілкуються російською мовою і роблять багато помилок. Тому їм потрібно його вивчати", – розповідає батько школярки.

В Одеській школі російську вивчають, щоб спілкуватися в соцмережах Слово і Діло

Правда, в самій школі ситуацію з переходом на українську мову коментувати не стали.

А ось у департаменті освіти Одеської міськради заявляють, що діти, які пішли в школу до 1 вересня 2018 року, будуть продовжувати навчання тією ж мовою. Також до 4 класу школярі зможуть навчатися російською мовою. А після цього вони зможуть продовжити навчання мовою "корінних народів". Правда, поки не ухвалений закон про "корінні народи", ситуація залишається невизначеною. А в старшій школі, після 9 класу, навчання українською мовою стає обов'язковим.

Куди подінуться вчителя російської мови

Ще не дуже розуміють і механізм переходу на українську мову і в школах Харкова. "У нас немає жодних проблем, усі наші вчителі пройшли курси, гроші на це виділені. Я не розумію, чому ви ставите такі питання", – відповіла директор школи №53 Яна Білаш.

У школах поки перехід на українську мову трактують по-своєму 24 канал

У харківській школі №58 поки ще намагаються розібратися, що мали на увазі в Міністерстві освіти, сказавши, що з 2020 року всі школи переходять на українську мову.

"Поки у нас питань більше, ніж відповідей. Цього року, наприклад, ми набрали два класи з навчанням українською мовою і два класи – російською. Як буде в наступному році, не знаю. Звичайно, ми виконаємо всі розпорядження міністерства. Але, наприклад, що робити школярам, які вже вчаться російською мовою? Їм переходити одразу на українську або продовжити навчання за старою програмою? Також потрібні будуть нові підручники", – каже директор школи Олександр Осипенко.

За словами директора цього навчального закладу, батьки поки не піднімають це питання. А ось вчителям російської мови насправді доведеться вибирати – або вони повинні будуть перекваліфіковуватися, щоб вести уроки українською мовою, або їх навантаження буде зменшуватися і вони залишаться без роботи.

Вчителям російської мови доведеться перекваліфікуватися Капітал

Думка батьків

Серед батьків на форумах і в соцмережах виникають суперечки. Наприклад, деякі теж вважають, як вчителька з Одеси, що в школі необхідно дати спокій російській мові заради грамотного спілкування дітей у месенджерах.

"Діти між собою в листуванні в групах у Вайбері, в СМС, у соцмережах спілкуються російською. Так склалося історично. І діти пишуть із дикими помилками, це чисте невігластво. Це навіть не суржик. Я за російську хоча б факультативно, щоб діти писали без помилок мовою, якою розмовляють", – написала на одному форумі мама київського школяра.

Інші батьки говорять, що у східних регіонах навіть самим учителям буде складно перейти на українську мову. "У нас у школі викладає вчитель, який переїхав із Донбасу. Він намагається говорити українською, але коли потрібно пояснити тему, то він перескакує на російську. Виходить такий суржик. Навіть шкода його", – ділиться мама 7-класника Аліна Гончаренко з Харківської області.

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"Я сама вчилася в російській школі, навіщо мене туди віддали батьки, вони тепер пояснити не можуть. І в мене були проблеми зі вступом у технічний вуз. Я два тижні ревіла, поки здавала іспити. Потім складно було вчитися на 1 курсі, але я якось усе це подолала. Звичайно, свою дитину я віддала в українську школу, тому що прекрасно розумію, скільки тут топати ногами не будуть, майбутнє за українською мовою. Не ускладнюйте дітям життя", – вважає Вікторія Павленко з Дніпра.

"У нас російськомовна родина, чоловік із Криму, я з Сумщини. Дочка пішла в 1 клас в українську школу, звичайно, ми переживали. Але вона досить швидко адаптувалася, все прекрасно розуміє і добре вчиться. Є пара батьків, які просто категорично проти української і на кожних зборах влаштовують істерику, щоб ввели урок російської мови. Їм складно, тому що вони самі своїх дітей так налаштовують", – каже Олена Черненко з Києва.

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Виняток тільки для офіційних етнічних меншин

Судячи з відповіді Міністерства освіти на запит OBOZREVATEL, російська мова в українських школах залишається. Йому "дали статус" мови корінних народів і національних меншин. Тому в садках і в початковій школі викладання російською мовою залишається. Для цього, за задумом міністерства, будуть створюватися окремі класи.

Що стосується тих учнів, які вже навчаються російською, з 2020 року кількість предметів українською мовою у них поступово буде збільшуватися.

Експерт з освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба вважає, що якщо в початковій школі залишиться можливість навчання російською мовою, то це вже буде виходити за рамки закону.

"Законом передбачено, що виключення може бути зроблено в тих районах, де компактно проживають етнічні меншини. Які потрібно підтримувати і захищати, щоб вони не зникли. Причому ці меншини повинні проживати там історично, і це повинно бути офіційно задокументовано. Наприклад, угорці в Берегівському районі Закарпаття живуть компактно і століттями, для них може бути передбачений перехідний період. А де у нас у Києві або в Одесі компактно проживають російські етнічні групи?" – вважає Скиба.

Він наводить приклад Польщі, де є українські школи. "Вони існують там, де компактно проживають українці. І то, там частина предметів йде українською, а частина польською", – уточнює OBOZREVATEL Скиба.

До того ж, на думку експерта, нелогічно за рахунок податків українців випускати підручники державною мовою і російською. Що стосується приватних шкіл, то їм ніхто не забороняє вести викладання мовою, яка їм подобається.

"Те, що ви вдома розмовляєте російською, це ваше приватна життя, і ніхто в нього не втручається. Але навіщо обмежувати дітей, яким доведеться ЗНО або ДПА у 4 і 9 класах здавати українською? Або обмежувати їх у виборі роботи через незнання державної мови?" – каже Скиба.

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