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24 січня • оновлено в 11:10
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/ Суспільство

"Російська маячня": Цимбалюк вказав на брехливість Путіна в Ізраїлі

1.3т
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Український журналіст Роман Цимбалюк вказав на нюанс, який приховав президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Всесвітньому форумі пам'яті Холокосту в Ізраїлі.

Про це Цимбалюк розповів на своєму YouTube-каналі. Так, Путін у своїй промові поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

"Не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії", – розповідав лідер росіян.

Путін в Ізраїлі

Путін в Ізраїлі

Однак Цимбалюк вказав, на один важливий аспект, який викриває брехливість заяви Путіна.

"Виявляється русофобія і антисемітизм це знак рівності. Але є один маленький нюанс, що термін "русофобія" почав активно використовуватися Росією виключно після 2014 року, коли Росія напала на Україну. Після того як в Україні вбили 15 тисяч людей, захопили Крим і Донбас. А всім хто не погоджується з російськими маячнею і російською інтерпретацією подій були оголошені русофобами", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін не зустрілися в Ізраїлі, оскільки український лідер скасував візит на форум пам'яті жертв Холокосту.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Голокост
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Лопоухий, а что там насчет доклада ЦРУ?
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фил филька
фил филька
идиотина, не знает сколько из 15 тысяч было ополченцев и местных? плюс не боевых потерь у всушников 3,5 тысячи - их тоже россия замочила?)) упоротые бараны твердят 15 тысяч, 15 тысяч а состав этих 15 тысяч мозгов не хватает узнать. а узнали бы - сразу заткнулись бы
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Цымба - идиoт. Русофобия началась не в 2014 году. Даже скакуасы в 2013 уже орали про "москаляку". Поляки всегда ненавидели русских из-за конкуренции, именно русские не дали Польше стать великой империей. Продолжать можно бесконечно, всех великих обожают и ненавидят, это в полной мере относится к русским
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