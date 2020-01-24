"Російська маячня": Цимбалюк вказав на брехливість Путіна в Ізраїлі

Український журналіст Роман Цимбалюк вказав на нюанс, який приховав президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Всесвітньому форумі пам'яті Холокосту в Ізраїлі.

Про це Цимбалюк розповів на своєму YouTube-каналі. Так, Путін у своїй промові поставив в один ряд антисемітизм і русофобію.

"Не дозволяють світу забути, до чого призводить національний егоїзм, розбрат, сприяння будь-яким формам шовінізму, антисемітизму і русофобії", – розповідав лідер росіян.

Путін в Ізраїлі

Однак Цимбалюк вказав, на один важливий аспект, який викриває брехливість заяви Путіна.

"Виявляється русофобія і антисемітизм це знак рівності. Але є один маленький нюанс, що термін "русофобія" почав активно використовуватися Росією виключно після 2014 року, коли Росія напала на Україну. Після того як в Україні вбили 15 тисяч людей, захопили Крим і Донбас. А всім хто не погоджується з російськими маячнею і російською інтерпретацією подій були оголошені русофобами", – пояснив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін не зустрілися в Ізраїлі, оскільки український лідер скасував візит на форум пам'яті жертв Холокосту.

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