Ухвалення закону про забезпечення функціонування української мови як державної веде до зменшення впливу російської мови на території України.

Таку думку висловив Дмитро Стешин - кореспондент улюбленої газети президента Росії Володимира Путіна "Комсомольской правды".

"Україна втрачає російську ідентичність, і не бачу, щоб вона опиралася. Я два роки тому придумав термін "кріптобандерівці ". Об'єктивно, переважна кількість громадян України все влаштовує в житті: війна на Донбасі, напад на ветеранів, проспект Бандери, повальна українізація, істерика про "російську агресію", - зазначив він.

Стешин підкреслив, що цей термін широко розійшовся, а "деякі в Україні навіть їсти не можуть від слова "кріптобандерівці "- чують за собою щось".

"Але пройшло два роки, і мої критики стали поступово зі мною погоджуватися. Кілька днів тому в місті Шостка на півночі України співробітники найбільшого військового підприємства вийшли на вулиці з вимогою завантажити завод військовими замовленнями. Цитую:"Захід дає гроші на переозброєння України, чому у нас немає роботи?"- уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада дала старт українізації, схваливши законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.