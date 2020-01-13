Roshen виділить 50 мільйонів на розвиток Національного інституту раку

Кондитерська корпорація Roshen виділить 50 мільйонів гривень на капремонт відділення онкогематології і створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку.

Відповідно до пресрелізу компанії, проект триватиме майже два роки. За словами директора з розвитку соціальних проектів Roshen Ірини Пономаренко, роботи по ремонту будівель триватимуть приблизно до серпня 2020 року.

"У будівлі, де розташоване відділення онкогематології, хіміотерапії, багато років протікав дах, під фундамент підтікала вода з каналізаційної труби – як результат, майже по всіх стінах будівлі грибок, який просто вбивчий для людей з таким захворюванням. На початку осені Roshen почав капітальний ремонт частини приміщень другого корпусу Національного інституту раку. Ми плануємо завершити роботи в серпні 2020", – зазначила вона.

Roshen виділила 50 мільйонів на ремонт Національного інституту раку

У 2018 році корпорація відремонтувала і обладнала приміщення, призначене для аферезу (забору) стовбурових клітин (для трансплантації кісткового мозку) та донорських тромбоцитів, на загальну суму 2,9 мільйона гривень.

Всього в 2017-2018 роках Roshen інвестувала в соціальні проекти 357 мільйонів гривень.

Як писав OBOZREVATEL, кондитерська корпорація Roshen порадила українцям, які проживають в окупованому Росією Криму, не вживати її продукцію.

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