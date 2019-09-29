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30 вересня • оновлено в 06:04
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Рош ха-Шана-2019: з'явилися відео з масовими гуляннями хасидів в Умані

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В Умані близько 40 тисяч паломників із усього світу зібралися зустріти єврейський Новий рік – Рош га-Шана.

Паломники з'їжджаються до українського міста на могилу свого духовного наставника Цадика Нахмана. Хасиди вірять, що зустріч Нового року біля могили Нахмана принесе їм удачу у майбутньому році.

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Святкування Рош га-Шана в Умані

Святкування Рош га-Шана в Умані

vaadua.org

Напередодні святкування Рош га-Шана євреї веселяться, танцюють, моляться й готують кошерну їжу. Новий рік у хасидів настане в ніч з 29 на 30 вересня. За юдейським календарем – має настати 5780 рік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, публічний порядок в Умані забезпечує понад 550 українських поліцейських, які прибули в складі зведеного загону, а також 20 співробітників поліції Ізраїлю.

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Тема
Паломництво хасидів до Умані
Місце
Україна
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