Рош ха-Шана-2019: з'явилися відео з масовими гуляннями хасидів в Умані

В Умані близько 40 тисяч паломників із усього світу зібралися зустріти єврейський Новий рік – Рош га-Шана.

Паломники з'їжджаються до українського міста на могилу свого духовного наставника Цадика Нахмана. Хасиди вірять, що зустріч Нового року біля могили Нахмана принесе їм удачу у майбутньому році.

Святкування Рош га-Шана в Умані vaadua.org

Напередодні святкування Рош га-Шана євреї веселяться, танцюють, моляться й готують кошерну їжу. Новий рік у хасидів настане в ніч з 29 на 30 вересня. За юдейським календарем – має настати 5780 рік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, публічний порядок в Умані забезпечує понад 550 українських поліцейських, які прибули в складі зведеного загону, а також 20 співробітників поліції Ізраїлю.

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